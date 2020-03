Lukijalta: Hyvä kaupunki on valoisa ja vehreä, ei liian tiiviiksi rakennettu

Kirjoittajan mielestä Turun vanhan kaasukellon ympäristö on hyvä huono esimerkki liian tiiviistä kaupunkirakentamisesta.

Turku on kaavoituksessaan ruvennut tihentämään keskustan kaupunkikuvaa, ei vain uusilla parkkitaloilla vaan uusilla rakennuksilla, että saadaan oikein Välimeren tunnelmaa suomalaiseen katunäkymään.

Ei jää puille tilaa kadun varsille, ei tyhjiä aukkoja kerrostalojen väleihin, ei muuta kuin asfaltoidut kadut ja kivetyt jalkakäytävät sekä laatoitetut sisäpihat. Ei tilaa luonnolle pensaille ja puiden juurille, mitä on pidetty tärkeänä Turussa jo suurpalon jäljiltä. Jopa miehittäjä, joka kaavoitti uudet korttelit niin, että katupuille jäi tilaa ja sisäpihat olivat tilavia, vaikka talot olivat puolitoista- tai kaksikerroksisia.

Isot lehtipuut reunustivat kortteleita estäen tulipalojen leviämistä ja viilensivät varjollaan kuumaa kesäilmaa, mutta laskivat talvisin säteilyn ja lämmön pihoihin, kun puut oli lehdettömiä.

Nyt on betonia rakentamiseen ja talot eivät pala, joten viimeiset tyhjät aukot kerrostalojen väleissä täytyy tukkia korkeilla taloilla niin, ettei päivä kadulle paista eikä kuu kumota.

Nyt ihaillaan Välimeren alueen kapeita, korkeita katukanjoneita, jotka pysyvät viileinä kesäkuumalla. Ihmisiä riittää sitten ratikoihin ja busseihin, kun asuvat ahtaasti päällekkäin ja vierekkäin.

Meidän ilmastossamme on kuitenkin eri ehdot viihtyisille katunäkymille. Tarvitsemme tilaa kaupungeissakin, sillä siihen olemme tottuneet. Kun on pimeää, sateista ja koleaa marraskuusta maaliskuulle, niin jokaisen auringonsäteen, jonka saamme, on päästävä pihoihin, kaduille ja puille, kaupungin keuhkoille.

Eikö pitäisi välttää jo kaupunkirakentamisessa tehtyjä virheitä, joita löytyy etsimättä Turusta riittävästi?

Wärtsilän rinteen vanhan kaasukellon ympärille kehitetty kerrostalosokkelikko on uskomaton suunnittelun kukkanen. Ystäväni Tukholmasta muutti takaisin Turkuun ja varasi kaasukellon taloista huoneiston. Kyllästyi kuitenkin pian sokkelikkoon ja muutti takaisin Ruotsiin, koska oli saanut käsityksen, että asui lähellä Uralia. Ikkunoista ei näkynyt kuin naapurin keittiöverhot ja toisella puolella Hirvensalon liikenneruuhkat.

Ei kauneus ole hävinnyt katsojan silmistä, ehkä kuitenkin arkkitehtien. Ehkä nämä uudet talot on suunniteltu hävitettäväksi 30 vuoden kuluttua.

Eivät edes Stenstan ja Rinkebyn jättitalot Tukholman länsipuolella olleet aiheuttaneet ystävälleni samaa ahdistusta, koska ne on aika väljästi sijoitettu ja rakennettu ylös kivikukkuloille, joten ikkunoista näkee kauas maisemaan.

Toinen jo vanhempi maiseman muuttaja ovat kerrostalot melkein vesirajassa Multavierusta Tuomaansillalle. Miten rakentaja on saanut vapauden tehdä talot niin lähelle jokea?

Jokirannat kuuluvat kaikille turkulaisille, eikä taloja saa rakentaa niin lähelle vesirajaa, ettei siihen väliin kunnon puistokäytävää mahdu ihmisten paseerata.

Ennen oli joku porukka, joka nosti kissan pöydälle ajoissa, ennen kuin korvaamaton virhe oli tapahtunut.

Tuleva talosokkelikko on työn alla myös Parkin kentän ympärille ja itse kentälle. Uusien talojen seinät vievät sekä valon että näkymät. Pidän koko rakennushanketta valmiiseen Turun keskustaan aivan liian massiivisena ja kaupunkimiljöötä liiaksi tihentävänä.

Uusimmat korkeat talot näkyy sijoitettavan entisen hautuumaan ja kaupunginpuutarhan lämpimille lavatarha- ja kasvihuonetonteille Uudenmaankadun varteen. No sinne voikin maaston huomioiden rakentaa jonkun korkeammankin talon, sillä talojen varjot lankeavat vanhalle hienolle hautuumaalle, asukkaat tuskin siellä valittavat varjostuksesta.

Tulevia kerrostalokortteleita pitää rakentaa niin ilmaviksi, että auringonsäteily kuivattaa sateen, sulattaa lumen ja tappaa vahingolliset bakteerit, jotka viihtyvät kosteassa ja lämpimässä.

Ei Suomi ole Italia eikä Espanja. Meidän on aina kaupunkia rakentaessa otettava huomioon pitkä ja pimeä talvi: valon on päästävä kunnolla kerrostalojen väleihin ja enemmän puurivejä on istutettava katujen laidoille, että viihtyvyys lisääntyy ja esteettiset arvot pääsevät oikeuksiinsa.

Arno Kasvi