Lukijalta: Lähiluonto on todellinen virikeparatiisi

Siinä se on, kuten on ollut läpi monien kesähelteiden ja syksyn sateiden. Toisina talvina se on saanut peittyä lämmittävään lumipukuun, toisina kestää paljaana loskaa ja viimaa kuukaudesta toiseen. Ja sitten taas herätä keväällä kasvun ihmeeseen.

Lähiluonto. Vuodesta toiseen se on siinä, lähelläsi. Valmiina lohduttamaan sinua murheen hetkellä ja nauttimaan kevyistä ilon askeleistasi.

Se vastaanottaa avosylin perheesi ja tarjoaa lapsille puuhaa ja tutkittavaa, koko perheelle laatuaikaa päivästä toiseen. Myös lemmikkisi on sinne tervetullut, virikeparatiisiin.

Lähiluonnossa ei ole merkittyjä polkuja – siellä saat hetken olla oman elämäsi seikkailija ja päättää ihan itse, mihin menet.

Lähiluonnosta ei löydy nuotiopaikkaa – ota mukaan eväät, jotka voit nauttia juuri sen kaatuneen puun rungon päällä, johon aurinko paistaa ja tuuli ei osu.

Lähiluonto ei loista lehtien palstoilla ja sitä tägätään harvoin somessa – voit olla osaltasi mukana nostamassa lähiluonnon arvostusta: #lähiluonto.

Suosi lähiluontoa: Lähiluontoon pääsemiseen tarvitsee harvoin autoa, #ilmastoteko. Lähiluontoon meneminen ei vaadi erityisiä varusteita, #matalakynnys. Lähiluontoonkin voi tehdä kaverin kanssa ulkoilutreffit, #liikutaanyhdessä.

Ja näinä aikoina, ennen kaikkea, lähiluonnossa ei ole ruuhkaa, #koronaohjeet.

Anu Luolila

Erä- ja luonto-opas, lähiluontointoilija