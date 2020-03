Lukijalta: Onko matkanjärjestäjä kaiken kärsijä ja maksaja?

Koronakevät on tuottanut taloudellisia vaikeuksia ihmisille ja yrityksille ympäri maailmaa ja vaikeudet jatkuvat. Osalle ne ovat niin suuria, että he eivät tule tästä selviytymään.

Matkailu on yksi pahimmista aloista, joka nyt kärsii.

Olen Kuluttajaviraston alainen, alv-velvollinen matkanjärjestäjä. Olen toiminut alalla 15 vuoden ajan. Minulla ei ole ulkopuolisia työntekijöitä. Olen työllistänyt koko ajan vain itseni.

Järjestän ryhmämatkoja ulkomaille, pääasiassa nuorisoryhmille. Tähän tarvitaan vielä ulkopuolista matkanjärjestäjää, vaikka omatoimimatkailu onkin vahvasti lisääntynyt.

Vuosittaisen toiminnan runko menee seuraavasti: Syksyllä alkaa markkinointi ja ryhmämatkojen myynti. Myydyt matkat toteutuvat sitten 90-prosenttisesti maalis-huhtikuulla. Ryhmiltä alkaa tulla maksuja sisään heti matkavahvistuksen jälkeen sovituissa erissä.

Myynnistä minulle jää se kate, jolla on elettävä syksystä seuraavaan syksyyn, eli uuteen toimintakauteen. Tällä katteella on hoidettava yritystoiminnan pyörittämisen vaatimat jokapäiväiset kulut: alv-maksut, ennakkoverot, vuokrat, tilitoimisto-, toimisto- ja puhelinkulut jne. Myös itselle on jäätävä siivu jokapäiväiseen normaaliin elämiseen.

Mutta mitäs nyt? Tilanne on tosi huono. Kaikki matkat ovat peruuntuneet. Ja miten firmani on toimittava tässä tilanteessa? Matkanjärjestäjänä minun on palautettava asiakkaille kaikki rahat täysimääräisinä takaisin.

Minulle jää vain miinusmerkkinen saldo. Kaikki yritystoimintaan ja elämiseen tarkoitetut rahat ovat menneet. Niitä ei ole, ne on palautettu asiakkaille. Mutta firman normaalit kulut ja eläminen on vaatinut syksystä asti ja vaatii edelleen rahaa.

Seitsemän kuukautta kovaa, mutta tuottamatonta työtä ja paljon velkaa. Hienosti menee! Kaiken lisäksi tulevien matkojen myynti on täysin seis. Helpotusta ei ole luvassa.

Absurdia sekin, että Kuluttajavirasto, joka on kuluttajan asialla, valvoo toimintaamme kuluttajan hyväksi ja ottaa siitä vielä valvontarahaa vähintään 1 000 euroa vuodessa. Ja määrää lisäksi myynnin perusteella toiminnasta 100-prosenttiset takuut, joista tulee isoja lisäkuluja vuoden aikana. Ja vakuutena minulla on oma talo. Toivotaan, ettei se mene alta!

Ja entä SMAL, Suomen matkailualan liitto ry, saako sieltä apua? Huonolta näyttää!

On oikein, että kuluttajasta riippumattomista syistä kuluttajat eivät kärsi, mutta onko matkanjärjestäjä kaiken kärsijä ja maksaja? Olisiko edes työstä voinut laskuttaa jotain, että eläisi?

Jokaiselta matkustajalta vaikka 30 euroa tehdystä työstä. Ei ole paljon yhdelle henkilölle, mutta suuri apu yrittäjälle.

Mitenköhän muuten kävisi seuraavanlaisessa tapauksessa: Yritys on vaikeuksissa, oletetut kaupat eivät toteudu. Yritys lomauttaa työntekijät ja ilmoittaa lisäksi, että työntekijät joutuvat maksamaan takaisin kaikki aiemmin maksetut 7 kuukauden palkat.

Ei onnistuisi Suomessa ikinä, mutta tässä matkanjärjestäjän tilanteessapa onnistuu!

Kaikkea hyvää ja katse eteenpäin, eiköhän korona helpota jossain vaiheessa ja elämä palaa normaaliksi! Ainakin on uskottava niin.

Kuluttajaviraston alainen matkanjärjestäjä