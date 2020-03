Lukijalta: Turulla ja Arkealla rajut otteet käytössä

Puhuttaessa tässä tilanteessa kuntatalouden näkymistä on selvää, että kyse on niin kunnan tulevista tuloista kuin menoista. Työntekijöiden palkkatulot ovat kunnan tai esimerkiksi Arkean budjeteissa kuluja, toisaalta palkkatuloista kootaan tuloina veroja kunnalle.

Kuitenkaan palkkatulojen verot eivät kunnille riitä, vaan tarvitaan hallituksen ja eduskunnan rohkeita toimia puuttua myös suuriin pääomatuloihin, kunnille palautettavuiin yhteisöveroihin jne. Kysymys on siis niin yksilötason tuloista kuin suurista pääoma- ja muista tuloista.

Samaan aikaan, kun yksityiset yritykset lomauttavat työntekijöitä, on hallituksen taholta erityisesti vedottu kuntiin, ettei niissä lomauteta työntekijöitä. Onkin kuntia, jotka ovat pystyneet ohjaamaan toisiin tehtäviin esimerkiksi kirjastojen ja muiden suljettujen palvelujen työntekijöitä.

Mutta Turussa kaupungin oma yhtiö Arkea on ottanut rajut otteet jo muutama viikko sitten käyttöön. Niitä ei voi olla ihmettelemättä varsinkin, kun meillä on suuri huoli vanhustenhuollon puutteellisista palveluista.

Kaksi esimerkkiä: Arkea sulki vanhusten hyvinvointikeskusten ateriapalvelut. Se siis sulki ruokasalit muun muassa Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa, joissa ruokailee päivittäin sadat vanhukset. Kun asia nostettiin julki, tuli selitys, että vanhukset saavat käydä muissa Arkean ravintoloissa kaupungilla ruokailemassa. Vanhus voisi käydä lounaalla, mutta ei aamiaisella. Kuitenkin monilla on jo aamulla otettavana lääkkeitä, jotka nyt menevät siis tyhjään vatsaan.

On huomioitava, että ei vanhuksista monikaan pysty kulkemaan, ei löydä toisiin Arkean ravintoloihin jne. Entä miksi juuri vanhusten ruokalat piti sulkea, jos muita Arkean paikkoja on edelleen auki? Aamiaista olisi kuitenkaan saatava.

Arkean ratkaisu on erittäin epäoikeudenmukainen. Sillä on haettu säästöjä – ja siis taas kerran vanhusten kustannuksella.

Siksi esitän lukuisten vanhusten ja omaisten puolesta, että nämä suljetut Arkean ruokalat pitää avata välittömästi, jotta vanhusten ateriointi – aamiaisineen ja lämpimine lounaineen – olisi mahdollista.

Britanniassa on päinvastoin yhteiskunnan taholta otettu korona-tilanteessa asia hoitoon. Siellä julkinen sektori on vastuussa, että nyt valmistetaan ja kuljetetaan kaikille kotona oleville vanhuksille ateriat päivittäin. Näin siis Britanniassa samaan aikaan, kun Turku sulkee vanhusten ruokaloita.

Toinen esimerkki on tuore uutinen 560 henkeä koskevista Arkean yt-neuvotteluista. Jälleen kerran. Tarkoituksena lienee se, että taloudellisista syistä osa ihmisiä aiotaan ellei peräti irtisanoa, niin ainakin lomauttaa.

Kun Arkeassa huolehditaan ateriapalvelujen ja siivouksen lisäksi mm. kuljetuksista eli logistiikkapalveluista, kaupungin sisäisistä kuljetuksista, on merkillistä, että tältä alalta pistetään kuljettajia nyt yt-menettelyyn. Samaan aikaan kuljetetaan nyt takseilla aterioita vanhuksille – tarve tässä tilanteessa on jopa normaalia suurempi. Suuri ristiriita on siinä, että Arkea on lomauttamassa samalla, kun käytetään takseja vanhusten aterioiden kuljettamiseksi.

Ymmärrän ammatinharjoittajina taksiyrittäjiä, mutta uskomatonta on ottaa omat työntekijät lomautusuhan alle ja ostaa palveluja muualta. Ei se niin voi mennä.

Eikö Turku ja Arkea aio olla samassa linjassa lukuisien kuntien kanssa, jotka työllistävät tavalla tai toisella mm. kirjastojen ja muiden palvelujen työntekijöitä, mm. hammashoitajia? Ellei tätä asiaa korjata mitä pikimmin, on se osoitus taas kerran Turun huonosta henkilöstöpolitiikasta, jossa on vuosien ajan todettu paljon korjattavaa.

Onko Turku kiinnostunutkaan saamaan avoimiin tehtäviin enää työntekijöitä? Vasta muutaman viikon kuluessa on näistä syistä mm. useat kotihoidon työntekijät jo irtisanoutuneet ja tilanne on todella huono. Nyt tarvitaan pikaisia toimia. Eikä tässä voida vedota siihen, että Arkeasta ei kaupunginhallitus ja valtuusto päätä koska se on yhtiö, sillä samojen puolueiden poliitikot ovat johdossa sielläkin.

Kaija Kiessling

vanhusneuvoston varajäsen

vanhustyön neuvottelukunnan jäsen