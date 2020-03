Lukijalta: Humanismi pelastaa koulun ja Suomen

On syytä korostaa, ettei sivistys ole koskaan tarkoittanut pelkästään opillista sivistystä. Filosofi Eino Kailan mukaan sivistys on "se, mitä jää jäljelle, kun olemme unohtaneet kaiken oppimamme".

Sivistykseen kuuluvat itse asiassa kaikki ihmiselämän puolet: tavat, käytös, moraali ja taide. Me emme saa myöskään unohtaa sydämen sivistystä. Akateemikko Georg Henrik von Wrightin sanoin juuri "sydämen ymmärrys on myös yksi järjen muoto".

Sivistyskasvatusajattelun tulisi näkyä kaikissa koulun oppiaineissa, mutta myös muilla yhteiskunnan elämänalueilla. Jos opinahjoissa perehdytetään kasvatettavat vain tietoihin ja taitoihin, voi käydä niin, että unohdetaan tärkein, ihminen.

Koulun oppiaineita ja yliopiston tiedekuntajakoa voidaan pitää keinotekoisena, vaikka käytännössä välttämättömänä järjestelynä.

Erilaisten oppiaineiden ja tiedekuntien tieteenalojen sisällöt liittyvät toisiinsa, vaikka me osin käytännöllisistäkin syistä luokittelemme niitä humanistisiin, kasvatustieteellisiin, yhteiskuntatieteellisiin, lääketieteellisiin, oikeustieteellisiin, kauppatieteellisiin, teknisiin ja muihin tieteisiin.

Niissä kaikissa on viime kädessä kysymys ihmisestä ja hänen toimintansa tutkimisesta. Ne kaikki ilmentävät vahvaa humanistista perustaa, jota ilman eri oppiaineita ei olisi edes olemassa.

Koulujen ja yliopistojen pitää säilyttää suhteellinen itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa muista elämänalueista, koska kasvatus itsessään on yhteiskuntaa perustavanlaatuisesti rakentava käytäntö.

Koulussa ja yliopistossa kasvatus ihmisyyteen on keskeistä, koska ilman sitä ihminen saattaa käyttää saamaansa tietoa tai taitoa ihmisyyden vastaisesti. Tästä löytyy historiasta valitettavasti surullisia, jopa traagisia esimerkkejä.

Älylliseen kasvatukseen sisältyy aina myös eettisyys. Opetuksessa, kasvatuksessa ja opiskelussa tulee muistaa, että ne kaikki ovat viime kädessä palvelutehtäviä. Kasvatuksessa on kysymys auttamisesta ja siihen liittyvästä myötäelämisestä. Tästä ihmisen perustehtävästä, toisten auttamisesta ja tukemisesta, myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti meitä. Varmaa on, että ilman lähimmäisten ja kanssaihmisten apua, huolenpitoa, me emme selviä elämässämme.

Tärkeintä on, että koulussa ja ylipäätään koko elämässä me olemme olemassa toisiamme varten, koska ihminen todellistuu vasta yhteisön jäsenenä. Ihmisestä ja hänen ihmiseksi tulemisestaan on kasvatuksessa aina kysymys. Koulussa tätä pitää korostaa niin sanoin kuin teoin.

Juuri kasvatuksessa myös sanat ovat mitä suurimmassa määrin tekoja.

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, lukion lehtori, Turku

Jyrki Kaarttinen

kasvatustieteen tohtori, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Raisio