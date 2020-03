Lukijalta: Riskeihin varautumisen ja niiden hallinnan pitää olla politiikan ydintä

Erilaisiin riskeihin varautuminen ja niiden tunnistaminen on nyt paljon esillä. Riskienhallinta isona asiana on ja sen pitääkin olla nyt politiikan ydintä.

Riskit on tärkeää tunnistaa. Se ei ole pelottelua. Vaativimpia ovat lisääntyvät globaalit riskit. Niitä ovat ilmastonmuutos, virustaudit, kyberuhat, sodat pakolaisongelmineen ja kansainvälisen kaupan sanktiot.

Riskien ennakointi on vaativaa, varsinkin globaalien riskien. Esimerkiksi ilmastonmuutos lisää riskejä, mutta tarkkaan ei tiedetä, miten.

Virustautien testauskapasiteetin riittävyyteen ei ole varauduttu riittävästi oikein missään maassa.

Riskejä ei myös aina riittävästi tiedosteta. Esimerkiksi Euroopan unioni lopetti satovahinkojärjestelmän muutama vuosi sitten. Ruoantuotanto tarvitsee kuitenkin ehdottomasti hyvin toimivan riskienhallinnan. Nyt ei ole riittäviä ruoantuotannon riskinhallintavälineitä (risk management tools) eurooppalaisella tasolla eikä Suomessa.

Kyberiskien tunnistaminen vaatii aivan erityistä asiantuntemusta.

Riskienhallinta on vaiheittaista. Riskit on tunnistettava ja arvioitava. Sen jälkeen pitää suunnitella riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Erikseen on tärkeä suunnitella, miten riskien realisoituessa toimitaan ja miten realisoituneista vahingoista toivutaan.

Viimeisessä vaiheessa tilannetta seurataan. Ja parhaassa tapauksessa vahingosta myös opitaan!

Riskienhallinnan ohella tärkeää on varautuminen. Yrityksissä vahvat taseet kantavat yrityksiä yli vaikean ajan. Sama pätee julkiseen talouteen.

Maailmantalous on haavoittuvassa tilassa. Voi hyvin kysyä, että onko tiedostettu riittävästi riskit siitä, että talouden ongelmia hoidetaan pääasiassa vain rahapolitiikan keinoin ja että keinot ovat jo rajalliset? Jatkossa pitää varautua paremmin.

Suomessa on varauduttu riskeihin ja Huoltovarmuuskeskus toimii. Nyt myös nähdään, että suomalainen hajautettu yhteiskunta kestää riskejä paremmin.

Riskiarviot on tärkeää kuitenkin päivittää. Suomessa yhteiskunnalliseen riskien tunnistamiseen ja valvontaan pitää panostaa nyt enemmän.

Yhden ministerin vastuulla pitää olla erityisesti riskienhallinta. Valtiontalouden Tarkastusviraston riskienhallinnan asiantuntemusta kannattaa hyödyntää. Johonkin, vaikka Valtioneuvoston kanslian yhteyteen pitää perustaa erityinen yksikkö kansallisten ja erityisesti globaalien riskien ennakointia, tunnistamista ja hallintaa varten.

Kun ollaan riskienhallinnassa, ollaan kansalaisten peruspalvelujen ja turvallisuuden turvaamisen ytimessä.

Vanha kansan sanonnat ovat tässäkin oikeassa. Vara on viisautta!

Olavi Ala-Nissilä

KHT-tilintarkastaja, entinen Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen jäsen