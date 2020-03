Lukijalta: Koulunkäynninohjaajia tarvitaan myös etäkoulussa

Opetushenkilöstö on joutunut historiallisesti mullistavaan tilanteeseen, kun opetuksen ja opiskelun tekniikat muuttuivat kertaheitolla täysin uusiin.

Henkilökunta on ollut suuren haasteen edessä, nopealla aikataululla. On ollut uskomaton kuulla ja nähdä, miten paljon hyvää se on saanut aikaan. Mukana on tullut uudenlaista innostusta, uusia luovia ideoita, jaettua osaamista sekä hämmästyttävää yhteen hiileen puhaltamisen henkeä.

Tilanne on vaatinut opetushenkilöstöltä uskoa mahdottoman tuntuiseen, epämukavuuden sietoa, valtavan tuntimäärän uuden opettelua, valtavan tuntimäärän toiminnan muuttamista etätyöksi, suuren määrän yhteydenpitoa oppilaisiin ja heidän huoltajiinsa ja ennen kaikkea toistemme kannustamista ja tukemista ihmeellisen tilanteen edessä.

Ennen muutostilannetta opettajan kanssa työskenteli monessa luokassa myös ohjaaja, ehkä useampikin. Ohjaaja on opettajan tärkeä työpari ja toimivassa työparitoiminnassa vastuut ja roolit ovat olleet ammattiroolien mukaisessa reilussa – hyvin toimivassa – järjestyksessä. Työparit ovat voineet luottaa toisiinsa oman alansa ammattilaisina ja tukeutua toisiinsa työnteossa.

Oppilaille ohjaaja on ollut tuttu ja turvallinen aikuinen, vuorovaikutustyön superammattilainen, joka on hellittämättä läsnä opiskelu- ja siirtymätilanteissa. Ohjaaja on tukena opiskelutaitoihin liittyvissä haasteissa, mutta oleellisesti myös muissa välillisesti koulunkäyntiin vaikuttavissa haasteissa.

Tässä muutostilanteessa opettajat ovat jääneet monelta osin yksin hoitamaan etäkoulunkäyntiä, kun ohjaajan roolin ei ole annettu muuntua etätyöskentelyn tarpeisiin. Oppilaat ja tuen tarve ovat kuitenkin ennallaan.

Muutostilanteessa tuen tarve useimmiten kasvaa ja etätyöskentelyssä mukaan tulee sellaisia osaamisen vaatimuksia, joihin moni oppilas tarvitsee aiempaakin enemmän tukea.

Muutoksessa, missä kaikki meistä tarvitsevat toistensa apua ja tukea, myös ohjaaja haluaa tehdä osansa ja päästä jakamaan työntekoa työparinsa kanssa sekä olemaan oppilaille tuttu tuki koulunkäyntiin.

Opettajat hyötyvät ohjaajan etäohjauksesta, sillä uusi tilanne vie paljon työtunteja suunnittelun, oppilaiden neuvomisen, kollegiaalisen tiedonvaihdon, kirjaamisen ja materiaalien/tehtävien virtuaaliseksi muuntamisen vuoksi.

Myös kotona etätyötä tekevät vanhemmat hyötyvät ohjaajan antamasta tuesta koulutehtävien parissa.

Oppilaat tarvitsevat myös etänä ohjaajan kannustusta, tukea, tehtävien läpikäymistä, oman toiminnan suunnittelun tukea, tehtävissä auttamista, tehtävien yhdessä tekemistä, keskittymisen suuntaamista, aloittamisen, jatkamisen ja lopettamisen tukea, tukea ymmärtämiseen, tehtävien ääneen lukemista, kysymyksien ja tehtävien selventämistä ja kirjoittamisen apua.

Eikä vähäisimpänä suinkaan: ohjaaja on tunteidenkäsittelyn tukena ja juttukaverina hetkissä, jolloin erityisen oppijan toiminta ei etene tunnemaailman aiheuttaman toiminnanohjauksen esteen vuoksi.

Tässä oli vain muutama seikka lueteltuna.

Tilanne aiheuttaa aikuisten lisäksi valtavan määrän tunteita lapsissa. Ohjaaja voi oppilaan kanssa pohtia, mikä työnteossa sujuu ja mikä takkuaa. Yhdessä voidaan tehdä opiskelulle sujumissuunnitelmaa ja luoda koulunkäynnille uutta rutiinia ja aikataulua.

Ohjaajan tuomia hyötyjä on lukuisia. Haittoja en keksi.

Pyydänkin siis kiinnittämään huomiota ohjaajien rooliin muuttuneessa koulunkäynnin tilanteessa.

Lomautusten, muihin töihin siirtämisen sijaan ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa on tuen tarvitsijan kannalta hedelmällisintä tunnistaa tarve ja mahdollisuus käyttää ohjaajan ammattitaitoa myös etätyöohjauksessa. Sitä tarvitsevat niin oppilaat, opettajat, vanhemmat kuin ohjaajat itsekin.

Antakaa ohjaajien tehdä oma osansa yhteen hiileen puhaltamisessa, oman ammattiosaamisensa puitteissa, ja tukea koulunkäynnissä tuen tarvitsijoita Perusopetuslain pykälien 16 a ja 17 mukaisesti.

Milla Ryytty

koulunkäynninohjaaja

erityistä tukea tarvitsevat lapset/nuoret

Yhteisöpedagogi AMK