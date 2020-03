Lukijalta: Apua tarvitaan kulttuurin ruohonjuuritasolla myös jatkossa

Sanna Marinin hallituksen mittava koronatukipaketti Suomen taloudelle jää historiaan monella tavalla, mutta myös sillä, että se ensimmäisen kerran virallisesti nosti esiin itsensäelättäjät väliinputoajaryhmänä. Hallitus nosti tähän luokkaan kuuluvat freelancerit ja esittävän taiteen tekijät työttömyysturvan piirin, tosin vain kolmeksi kuukaudeksi. Ensin alkuun.

Päätös on tärkeä ennakkotapaus: nyt yksinyrittäjän ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa saadakseen (todennäköisesti) alimman mahdollisen päivärahan. Se on tärkeä päätös ja auttaa nyt monia, mutta samalla sen täytyy olla linjaus tulevaan normaaliin.

Moni itsensä elättäjä – ja meitä on kymmeniä tuhansia ja muillakin kuin taide- tai viihdealalla – tietää, miltä tuntuu istua ensimmäistä kertaa työvoimatoimistossa vaikkapa 25 vuotta jatkuneen työuran ajauduttua hetkeksi karille. Vastaus on ollut tähän mennessä tyly: lopeta yrittäminen, kestä karenssi, niin Kela mahdollisesti myöntää sinulle pienimmän mahdollisen päivärahan.

Suomi ei ole ollut eikä ole yhdenvertainen, kun puhutaan työelämän suojaverkoista. Itse omaa pyöräänsä ruokkivat ja pyörittävät omalla työllään eläjät ovat olleet toisarvoisia veronmaksajia pitkään.

Alleviivaan vielä yhden seikan, ettei se jää epäselväksi: kuvaamani kymmenettuhannet yksinelättäjät harvoin rikastuvat, mutta he elättävät itse itsensä ilman yhteiskunnan tukia ja parhaimmillaan teettävät töitä muillekin. Mutta turvapuskureita heillä harvoin sen jälkeen on, kun he maksavat itselleen samaan aikaan myös eläkkeen, työterveyden ja parhaimmissa tapauksissa myös muutaman viikon loman.

Kiitän hallitusta nöyrästi. Totean samalla, että tästä on hyvä jatkaa ja tehdä poikkeuksesta sääntö. Se kannustaisi myös uusia yksinyrittäjiä.

Esa Silander

kulttuurilautakunnan jäsen (sd)