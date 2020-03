Lukijalta: Käynnissä on maailman suurin yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta -liike

Elämme poikkeusaikaa. Virus jyllää, on laitettu rajat kiinni matkustusliikenteelle ja on tehty ihmisryhmärajoituksia ja suosituksia, ettei julkisilla paikoilla kokoonnuttaisi ja liikuttaisi turhaan.

Tämän kaiken on tarkoitus suojella riskiryhmään kuuluvia ja pitää huolta heistä, jotka voivat tämän taudin myötä olla jopa hengenvaarassa. Tämän kaiken rajoittamisen takana on myös se, että meidän terveyshuoltomme pystyy kantamaan tämän taudin huipun eikä se pääse lamautumaan.

Siis nyt on maailman suurin "yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta" -liike käynnissä. Tällaista huolenpitoa toivoisin olevan aina, eikä vain nyt tämän taudin iskiessä.

Pitää kuitenkin muistaa, että me kaikki emme siltikään ole samalla viivalla. On paljon ihmisiä joutumassa kohta lomautetuksi ja jopa irtisanomisten kohteeksi, kun yritykset ovat ajautuneet ennakoimattomaan ahdinkoon. Monet miettivät, miten pystyvät toimimaan.

On myös todella paljon lapsiperheitä, jotka joutuvat miettimään, mistä rahaa ruokaan ja laskuihin ja monia vanhuksia, joilta on kielletty sosiaalinen kanssakäyminen.

Me emme ole samalla viivalla, mutta kaikki me olemme nyt siinä tilanteessa, että tästä on selviydyttävä yhdessä. On toimittava ison solidaarisuuden osoituksella toisiamme kohtaan ja otettava se kuuluisa talkoohenki takaisin.

Nyt on aika käyttää niitä paikallisia palveluja, jotka meillä on käytettävissä. Nyt on aika auttaa naapuria ja vaikka kysyä, mitä sinulle kuuluu, kunhan ei altisteta toisia ja itseämme virukselle.

Myös kuntien on nyt mietittävä tarkkaan, miten ne järjestävät palvelunsa. Nyt ei ole todellakaan aika yt-neuvotteluille, kun tarvitsemme kaikki mahdolliset terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen ja kaikki muut kunnan toiminnalle tärkeät henkilöt olemaan paikalla ja pitämään palveluverkon pyörimässä.

Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä tilanne tulee kestämään, eikä kukaan tiedä, kuinka paljon tuhoja tämä tekee matkallaan. Mutta käyttääkseni äitivainaani sanoja: "Paistaa se päivä vielä risukasaankin."

Matti Rajala

Pöytyä