Lukijalta: Turku selviää kriisistä yhdessä

Turussakin on tehty nyt akuutteja toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kaupunkilaisten terveys ja turvallisuus on asetettava kaiken keskiöön. Suurilla kaupungeilla on erityinen rooli hillitä tartuntoja, koska ihmisiä ja sosiaalisia kontakteja on paljon. Turussa toimeen on tartuttu sitä mukaa, kun maan hallitus on ohjeistanut – ja hyvä niin.

Vaikka emme tiedä, kuinka kauan poikkeuksellinen tilanne jatkuu, voimme suhteellisen varmuudella ennustaa taloudellisten vaikutusten olevan niin kaupungille, elinkeinoelämälle kuin kolmannen sektorin toimijoille todella rajuja. Erityisesti kulttuuriala ja palvelutoiminnan pienyritykset kärsivät jo nyt suurista tappioista.

Yrityksiä on viisaasti kehotettu tekemään riskiskenaariot ja kriisisuunnitelmat. Samaan on ryhdyttävä välittömästi myös Turun hallinnossa sekä kaupungin omistamissa yhtiöissä.

Lomautuksia on hyvin todennäköisesti edessä, ja ne tulee ottaa tarvittaessa käyttöön, jotta irtisanomisia voidaan välttää. Kaupungilla on vastuunsa sekä työnantajana että palvelujen tuottajana. Myös niistä kaupunkilaisista, joihin lomautukset vaikuttavat, on kannettava huolta.

Mitä realistisempi kuva meillä on kriisin vaikutuksista kaupungin talouteen, sitä paremmin osaamme suhteuttaa auttavat keinomme. Erilaisia investointipäätöksiä on tehtävä edelleen, ja niillä pitää olla ennen kaikkea työllistäviä ja taloutta elvyttäviä vaikutuksia.

Työllisyyden ja toimeliaisuuden vaaliminen on tärkeä vastalääke taantumalle, ja siksi myöskään kaupungin toiminta ei saa lamautua ja siten edistää talouden hidastumista.

Päätöksenteko joutuu myös koetukselle. Mitä pidempään poikkeustilanne jatkuu, sitä enemmän kaikkia koskettavat talouden vaikutukset pääsevät jylläämään.

Edessä on varmasti epävarmuutta ja haasteita, mutta pystymme selättämään ne yhdessä.

Tarvitsemme vastuunkantoa, joustavuutta, sitoutumista ja keskinäistä luottamusta. Kaupunkilaisten on voitava luottaa siihen, että demokratia toimii ja kaupunki hoitaa tehtävänsä myös poikkeustilanteissa.

Olemme realistisia ja valmiita vielä uusiin muutoksiin, mutta emme vaivu synkistelemään. Negatiivinen asenne ei nyt auta kriisin yli. Sen sijaan yhteishengelle ja välittämiselle on kysyntää.

Teemme kaikkemme siinä, että Turku ja turkulaiset selviävät koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä.

kaupunginvaltuutetut, Turun alue- ja kunnallisjärjestöjen puheenjohtajat

Sini Ruohonen (kok)

Riina Lumme (vihr)

Mika Maaskola (sd)