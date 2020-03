Lukijalta: Televisiolla on nyt tuhannen taalan paikka

Nyt jos koskaan, näinä kiitos koronan valtavasti lisääntyneitten katselijamäärien aikoina, on ohjelmistotarjonnan "tuhannen taalan" paikka. Onnistua taikka flopata.

Viitisenkymmentä vuotta sitten laulettiin 20 perheestä, joiden kerrottiin muodostaneen valtakunnan rahamahdin. Vastaavasti voitaisiin nykyisin kertoa kuvaruutua hallitsevan noin 20 nimen. Pelkät etunimet riittävät heidän tunnistamisiinsa. On Janne ja Jaakko, on Niina ja Pirjo, on Anni, Jenni ja Vappu, on Marja ja Mikko, Heikki ja Roope, Ellen ja Ernest sekä kokkitrio tatskoin tai ilman. Ilta illan ja kanava kanavan jälkeen he ristiin rastiin isännöivät ja vierailevat toistensa ohjelmissa. Jos tarvitaan, täydennyshenkilöitä otetaan tyrkkybloggariarmeijasta.

Syödään, kokataan, rempataan, kisaillaan ja visaillaan. Yhdessä. Pakostakin tulevat katselijalle tutuiksi.

MTV näkee tuon hyvänä asiana. Korostaa oikein "ollaan perhettä" katselijankin kanssa.

Jokapäiväinen jälleennäkeminen voi kyllä toisaalta olla vaarallistakin. Kukapa ei lopulta kyllästyisi moiseen "sisäpiiriyteen". Esiintyjien osalta voisi muistuttaa naamojen kulumisesta. Kun tuskin sentään hekään ihan kuukausipalkalla liikkeellä ovat. Lähiajat näyttävät, miten on tämä poikkeuksellinen etsikkoaika sisältötuottamoissa ja tarjonnassa onnistunut. Vai onko se vielä osaltaan lisäämässä kotiarestilaisten ja muitten koronafoobikkojen tuskaa.

Esa Juhani