Lukijalta: Karanteenissa kaivataan parempia tv-ohjelmia

Nyt kun meidät yli 70-vuotiaat on asetettu karanteeniin (aiheelliseen), meillä on nyt paljon aikaa kotona olemiseen. Neljän seinän sisällä aika tulee väkisinkin pitkäksi, kun kaikki nurkat on jo siivottu, kaikki vanhat valokuvat järjestetty ym.

Nyt olisi aikaa vaikka telkkaria katsella. Mutta kun sieltä ei tule oikein mitään aikuisia kiinnostavaa. Aamulla ensimmäiseksi siellä on joka kanavalla joitakin tyhjäntoimittajia keskustelemassa tyhjänpäiväisistä asioista. Ja illalla joitakin himphamppu-kilpailuja, joissa samat julkkikset nauravat toisilleen käsikirjoituksen mukaan.

Olisiko mahdollista, että ruutuun saataisiin vanhoja hyviä ajanvieteohjelmia ja iskelmäkonsertteja päiväsaikaan?

Esimerkiksi uusintana Tankki täyteen ja entisaikojen iskelmätähtiä. Jotka osaavat laulaa. Esimerkiksi Kari Tapio, Katri Helena, Arja Koriseva, Tapani Kansa ym.

Oletan, että näitä on vielä taltiointina.

Seppo Koski

karanteenissa, 74 v.