Lukijalta: Koronavirus vauhdittaa virkamiesten etä- ja digiloikkaa

Koronaviruksella tulee olemaan pitkät vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Se tulee muuttamaan julkisen sektorin työskentely- ja toimintatapoja. Osana koronaviruksen leviämisen hidastamista pääministeri Sanna Marin määräsi, että julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Tuhannet valtion ja kuntien työntekijät ovat tällä viikolla siirtyneet työskentelemään omaan kotiinsa. Jatkossa esimerkiksi meidän maakunnassamme maaseudun kehittämisen rahoituspäätöksiä valmistellaan keittiön pöydän ääressä samoin kuin aluehallintoviraston alkoholitarkastaja siirtyi valtion virastotalolta omaan kotiinsa.

Onneksi Suomessa on satsattu sähköisten järjestelmien kehittämiseen jo useamman vuoden ajan. Vaikka saamme esimerkiksi Varsinais-Suomen Ely-keskukseen monenkirjavaa palautetta sähköisistä järjestelmistä, nyt tässä poikkeustilanteessa niin työntekijän kuin asiakkaan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että pystymme työskentelemään sähköisesti ilman paperimappeja etätyössä. Näin voimme edistää esimerkiksi maaseudulla toimivan yrityksen investointisuunnitelmia.

Ruokaviraston ylläpitämän Hyrrä-järjestelmän kautta Varsinais-Suomen Ely-keskus on myöntänyt rahoitusta meidän maakuntamme maaseudulla toimiville yrityksille vuoden 2019 alusta 7,3 miljoonaa euroa yhteensä 69 hankkeeseen.

Etätyöhön siirtyminen nostaa työstä esille uusia ulottuvuuksia. Aiemmin oli helppo kysyä neuvoa lähellä istuvalta työkaverilta. Toki nytkin, sillä lähin työkaveri on yhtä lähellä kuin virkamiehen tietokone. Yhteydenpito sähköisten kanavien kautta on luontevaa ja osa tämän päivän asiantuntijan työtä.

Järjestelmien kehittymisen myötä työn tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuraaminen on myös helpottunut. Voimme milloin vain kertoa, mitä olemme saaneet aikaan. Vaikuttavuuden mittaaminen on myös veronmaksajan näkökulmasta tärkeää. Tosin me julkisella sektorilla työskentelevät emme ole kovin hyviä kertomaan, mitä kaikkea me teemme ja mihin asioihin me vaikutamme.

Uskon vakaasti, että kun kuntien ja valtion virkamiehet palaavat takaisin toimistoihinsa, työskentelytapamme ovat muuttuneet. Olemme ottaneet digiloikan. Voi olla, ettei tulevaisuudessa enää tarvita niin isoja virastoja, kun monet meistä haluavat työskennellä etänä.

Etätyön lisääntymisellä on myös haasteensa. Minkälainen merkitys yksilölle on sellaisella työyhteisöllä, jonka jäseniä tapaa esimerkiksi vain kerran kuussa? Sitoutuvatko tämän päivän asiantuntijat työyhteisöön, jonka jäsenet työskentelevät eri puolilla Suomea?

Perinteisesti virkamiesurat ovat olleet pitkiä. Uskollisuus omaa työpaikkaa kohtaan on ollut korkea. Samassa työpaikassa viihdytään jopa 40 vuotta. Hyvä kysymys onkin, miten rakennamme etätyössä toimivien ihmisten työpaikan työkulttuuria.

Oma kokemukseni etätöistä on, että toimin etätöissä tehokkaammin ja saan enemmän aikaiseksi kuin toimistolla. Ehkä se on osa suomalaista työmoraalia. Haluamme tehdä parhaamme myös silloin, kun joku ei ole olkamme takana katsomassa.

Jos sinulla on palautetta siitä, miten me virkamiehet toimimme etätyössä, otan sen palautteen mielelläni vastaan.

Hyviä etätyöpäiviä niitä tekeville.

Timo Metsä-Tokila

johtaja

Varsinais-Suomen Ely-keskus