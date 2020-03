Lukijalta: Valtiovallan tasapuoliset toimet turvaavat yhtenäisyyttä poikkeustilanteissa

Suomessa kuten monessa muussakin valtiossa on poikkeus- tai hätätila koronapandemian vuoksi. Poikkeustila muuttaa radikaalisti yhteisön toimintatapoja ja elämää. Yhteisön koheesio ja yhteisöllisyys vahvistuvat. Yhteinen huoli hitsaa meitä yhteen. Tästä on jo nähty merkkejä. Tällaisilla kriiseillä on myös pidemmälle aikavälille ulottuvia vaikutuksia.

Yhteiskunta-ajattelun klassikkoihin kuuluvan Emile Durkheimin mukaan mikään ei yhdistä kansaa paremmin kuin sen murhaajat. Yhteiset uhat ja uhkakuvat siirtävät muut ongelmat taka-alalle ja suuntaavat katseen vaaraa aiheuttaviin tekijöihin.

Sama pätee vielä suuremmalla syyllä kansakunnan olemassaoloa uhkaaviin tekijöihin. Suomessa "talvisodan henki", yksimielisyys ulkoisen vaaran edessä, on edelleen jatkuvasti käytetty esimerkki yksimielisyyden voimasta.

Poikkeustila ei kuitenkaan välttämättä ja automaattisesti luo yhteisyyttä ja solidaarisuutta silloinkaan, kun uhka on yhteinen. Jos toimenpiteet, joihin ryhdytään eivät ole eri väestöryhmien näkökulmasta tasapuolisia tai oikeudenmukaisia, murenee konsensus nopeasti.

Suomi koki 1990-luvun alussa pankkikriisin, jota lähdettiin pelastamaan toimenpitein, joissa rahoituslaitosten intressit nostettiin pienyrittäjien ja asuntovelallisten intressien ohi – yleisen edun nimissä. Seurauksena oli konkursseja ja laajamittaista taloudellista ahdinkoa, joka jätti syvät jäljet kansakunnan muistiin. Politiikan jälkimaine on syvästi ristiriitainen.

Vielä vähemmän yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta synnyttivät 1860-luvun nälkävuodet. Valtiovallan kylmä ja piittaamaton suhtautuminen kansaan ja sen kärsimyksiin on osoitettu tutkimuksen kautta. Katastrofi oli köyhien tragedia aivan samoin kuin vastaavat nälkäkriisit muuallakin Euroopassa. Suurten sääty- ja luokkaerojen yhteiskunnassa köyhien kohtalo ei kiinnostanut ylempiä luokkia. Edellytyksiä solidaarisuuden syntymiselle ei ollut.

Nämä esimerkit antavat viitteitä siitä, että se, miten valtiovalta toimii poikkeuksellisissa olosuhteissa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, syntyykö yhteisöllisyyttä ja aitoa pyrkimystä yhdessä voittaa vaikeudet.

Hallituksen, eduskunnan ja virkakoneiston toiminta on ollut saumatonta kriisin torjumisessa ja sen vaikutusten lieventämisessä. Kansalaiset ovat selvästi antaneet sille tukensa. Tuki näkyy myös kansalaisten keskinäisen solidaarisuuden vahvistumisena monin tavoin. Hienoa.

Se, mitä seuraavat viikot ja kuukaudet tuovat mukanaan, on sidoksissa paitsi pandemian etenemiseen myös siihen, että väistämättä lisääntyviä ja kasaantuvia ongelmia aletaan poikkeusvaltuuksin tai muuten hoitaa.

Poikkeustilankin aikana demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen luo legitimiteettiä harjoitetulle politiikalle. Kaikki ovat valmiit tekemään osansa (ja enemmänkin) kunhan velvoitteiden, vastuiden ja myös tuen tasapuolisuudesta pidetään kiinni.

Tärkeää on myös ylläpitää avointa ja kriittistä keskustelua harjoitetun politiikan perusteista ja vaikutuksista. Virheitä ei voi välttää, mutta korjausliikkeisiin pitää olla halua ja valmiutta tavallista herkemmin.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto