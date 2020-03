Lukijalta: Sitran on palattava maanpinnalle ja saatava Suomi nousuun

Suomalainen yhteiskunta on kahtiajakoinen: toisaalta olemme monessa asiassa maailman huippua. Tämän kevään lisänä on vielä koronavirus, tässä hallitus osoitti kiitettävää jämäkkyyttä.

Korona ei kuitenkaan peitä sitä tosiasiaa, että monet perusasiat ovat menossa hunningolle, mikäli tarvittavia uudistuksia ei saada tehtyä. Björn Wahlroosia siteeraten olemme näivettymisen polulla.

Sitran vuoden alussa aloittaneelle yliasiamiehelle Jyrki Kataiselle on tässä saumakohta näyttää kyntensä. Viime vuoden lopulla käytiin keskustelua hänen nimityksestään, onko se poliittinen vai ei. Ei ole syytä epäillä, etteikö Suomen entinen pääministeri ja EU:n komissaari osaa johtaa Sitraa.

Paljon tärkeämpää kuin kateuskeskustelu on "fundeeraminen" siitä, mitä Sitra tekee ja miksi se on olemassa. Kataisella on kaikki mahdollisuudet saada Sitra ja Suomi nousuun. Tarvitaan keskittymistä ja paluuta arkielämän ongelmien ratkaisemiseen.

Katainen lausui haastattelussaan (HS 28.12.2019) keskeisiksi teemoiksi ilmastonmuutoksen, tekoälyn ja demokratian tilan. Nämä ovat oikeastaan itsestään selviä isoja asioita, joita on jo viran puolesta käsiteltävä.

Ydin on siinä, mitä nämä teemat pitävät sisällään ja mitä iloa siitä on kansakunnalle. Miten ratkotaan vaikeat suuret ongelmat?

Kiertotalous on jalkautettava käytäntöön ja ilmastonmuutoksen torjunnasta on saatava toteuttamiskelpoisia malleja. Tekoäly on valjastettava hyötykäyttöön. Kansainvälistyminen on edennyt moneen suuntaan, mutta koko ajan siinä on tehtävää.

Kun lukee Sitran raportteja, vaikuttaa siltä, että muutama konsulttitoimisto toimii heidän hovihankkijoinaan. Tarvitaan lisää avointa kilpailua ja ulkopuolisia ehdotuksia, mitä tulee tehdä.

Sitran tulisi ottaa käsittelyyn muutama keskeinen suomalaisten pk-yritysten ongelmakohta ja etsiä niihin ratkaisuja. Näistä markkinointi ja kansainvälistyminen lienevät keskeisiä. Paluu yritysten mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn edistämiseen on otettava tosissaan varsinkin, jos korona muuttaa todella maailman menoa.

Kaikkien hienouksien ja pilvissä lentelyn ohella tarvitaan rahantekotiedettä ja -taidetta, sillä muuten tulevaisuudessa ei ole enää mitään Sitraa.

Sitran henkilöstö on saatava kiertämään samalla tavalla kuin yliasiamies, eikä se voi olla mikään loppusijoituspaikka.

Sitra rahoittaa erilaisia järkeviä projekteja, tekijöinä voivat olla yliopistot, korkeakoulut ja yritykset. Valinnat on tehtävä huolella, jotta niistä on jotakin hyötyä.

Sitran hallintoa on uudistettu, mutta sen hallitus on kovin virkamiespainotteinen: lisää aktiivisia yritysjohtajia ja riittävästi vaihtoa. Sitra ja Ulkopoliittinen instituutti voitaisiin yhdistää yhteisen hallinnon alle, samalla saataisiin luonteva yhteys globaaliin maailmaan.

Jyrki Kataisella on kaikki mahdollisuudet palata realismiin unelmahötöstä sekä todella linjata ja rakentaa tulevaisuutta.

Tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia reittejä, joilla päästään tulevaisuuteen. Mihinkään himasteluun ei enää ole varaa!

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori