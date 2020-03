Lukijalta: Onko Suomen hiihto kriisissä?

En nyt tarkoita koronakriisiä vaan suorituskriisiä. Tulokset ovat olleet surkeat ns. huippuhiihtäjillä sekä nuorilla.

Koko maajoukkuetoiminta tuntuu amatöörimäiseltä, välillä on väärät sukset, voitelu epäonnistunut tai juomahuolto ei toiminut jne.

Meillä ei ole sprinttihiihtäjiä eikä hiihtäjiä, jotka osaavat hiihtää yhteislähdöissä. Samaan aikaan naapurimaissa tulee uusia nuoria hiihtäjiä liukuhihnalla.

Onko valmennuksessa vika? Mikseivät juuri lopettaneet hiihtäjät ole mukana valmennuksessa, osa on tv-kommentaattoreita tai missä ovatkaan.

Onko valmennustavoissa suurikin ero verrattuna naapurimaihin?

Meneekö rahoitus urheiluun ja valmennukseen? Vai jäävätkö rahat ylätasolle ja byrokratian pyörittämiseen?

Onko lihasten valmennus oikein suunniteltu, kun nopeus puuttuu? Uskon, että suurimmalla osalla on hyvä peruskunto, mutta se ei riitä.

Mistä saadaan uudet nuoret hiihtäjät?

Paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia, ainakaan minulla.

Miksi tämä on tärkeätä? Siksi, kun talviurheilu on ollut suomalaisten leipälaji ja hyvät suoritukset ovat nostaneet suomalaisten itsetuntoa.

Tässä yhteydessä ei kannata kirjoittaa epäonnistuneesta mäkihypystä, se on totaalisesti epäonnistunutta. Suomi oli joskus suurmaa tässäkin lajissa.

Suomessa on urheilussa valtavasti tutkittua tietoa, mutta sen saaminen käytäntöön tuntuu olevan vaikeaa. Tämä ei koske pelkästään hiihtourheilua, vaan esimerkiksi myös keihäänheittoa.

Oikeastaan se on ongelmana koko yhteiskunnassa, tutkittua tietoa on vaikka millä mitalla. Suomessa on korkeasti koulutettua kansaa. Mutta tietojen saaminen käytäntöön tuntuu olevan vaikeaaa. Tutkijoilla on tietoa, mutta sen vieminen käytäntöön unohtuu tai sitten ei osata.

Christer Lindberg