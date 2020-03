Lukijalta: Pitkiäkin kuntoutuspsykoterapioita tarvitaan

Turun Sanomissa 16.3. julkaistussa mielipidekirjoituksessa psykoterapiansa kestoon tyytymätön nimimerkki otti kantaa kuntoutuspsykoterapioihin.

Hän oli saanut Kelan kuntoutuspäätöksen kolme vuotta kestävään psykoterapiaan. Kirjoituksesta ei käy ilmi, kuinka usein tapahtuvaa ja minkälaista psykoterapiaa oli suositeltu, mutta kun hän kävi kolmen vuoden aikana psykoterapiassa yhteensä 200 kertaa, se tarkoitti noin kaksi kertaa viikossa.

Hän oli kuitenkin saanut mielestään riittävän avun jo 50 hoitokerran jälkeen. Nyt hän hämmästelee, miksi terapiaa silti jatkettiin.

Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan myöntää työ- tai opiskelukyvyn ollessa uhattuna tai mikäli se on jo selvästi alentunut. Kela tukee vuosittain vajaata 40 000 kuntoutuspsykoterapiaa – maksimissaan kolmen vuoden ajan.

Hakija laatii itse perustelemansa hakemuksen ja kuntoutusta ehdottava lääkäri, usein psykiatri, omat perustelunsa lääkärinlausunnon muodossa Kelan asiantuntijoille.

Perusteluista on käytävä ilmi psyykkisten ongelmien riittävä vakavuus ja pitkäkestoisuus niin, että lyhyemmät tai vähemmän intensiiviset hoitotoimenpiteet eivät ole riittäviä.

On huomattava, että Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoite on työkyvyn palaaminen ja psykoterapian jatkamistarpeen arvioimiseen osallistuu aina myös potilas itse.

Kelan ohjeitten mukaan tuki myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmeksi vuodeksi, joskin siihen voi hakea myös jatkoa.

Aina hoitovuoden lopussa on sekä hakijan, psykiatrisesta hoidosta vastaavan lääkärin että psykoterapeutin perusteltava kuntoutuspsykoterapian jatkamisen tarpeellisuus. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Mikäli kuitenkin potilas ja terapeutti yhdessä toteavat, että tavoite on saavutettu jo ennen kolmea vuotta, terapia voidaan keskeyttää ja jäädä seuraamaan tuloksen pysyvyyttä. Toisin sanoen terapian jatkamista ja korvattavuutta ei tarvitse edes tässä vaiheessa virallisesti lopettaa.

Tässä kyseisessä tapauksessa on siis ollut niin, että terapeutti on suositellut ja myös potilas itse on halunnut tai suostunut terapian jatkamiseen, vaikka toisaalta on pitänyt sitä tarpeettomana.

Lähtökohtaisesti hakija itse oli oikeutettu sekä vaihtamaan psykoterapeutin, mikäli koki esimerkiksi yhteistyön hänelle sopimattomiksi, että lopettamaan psykoterapian – toivottavasti psykoterapeutin kanssa yhteisesti sovittuna – milloin tahansa.

Mikäli noudatetaan Kelan ohjeita, ei siis kevein perustein ole mahdollista saada jatkotukea, ellei kaikissa jatkolausunnoissa ja kuntoutujan omassa hakemuksessa ole asianmukaisesti perusteltu jatkoterapian tarpeellisuus. Kuten siis tässä tapauksessa terapian jatkaminen yhden vuoden jälkeen ilmeisesti on perusteltu.

Psykiatristen ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa on useita erityyppisiä, tutkitusti toimivia terapiamuotoja, joista pitkä kuntoutuspsykoterapia on osalle välttämättömin ja tutkitusti varsin hyvin toimiva.

Seurantatutkimuksissa onkin todettu pitkän psykoterapian jälkeen yli 80 prosentin olevan työelämässä tai opiskelemassa.

Kirjoittajan sosiaalieettinen pohdinta siitä, että hän olisi suonut osan Kelan tukemista rahoista jollekin toiselle, on kunnioitettavaa. Saattaa olla, että kirjoittaja on myös hyötynyt vapaaehtoisesta suostumisestaan kolmen vuoden psykoterapiaan, koska muussa tapauksessa hänen ja terapeutin olisi tullut päättää kuntoutus, kun sen tavoitteet oli saavutettu.

Jukka Aaltonen

Ilpo Lahti

Jorma Piha

Turku