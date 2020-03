Lukijalta: Nuorisoavustusuudistus tähtää avoimuuteen ja selkeyteen

Keimo Hakanpää kirjoitti Turun Sanomissa 13.3. huolistaan liittyen nuorisojärjestöjen uusittavaan avustusjärjestelmään. Muutokset herättävät ymmärrettävästi erilaisia tuntemuksia ja uudistamisen ollessa kehitysvaiheessa, otetaan siihen mielellään vastaan palautetta. Joitakin tekstissä olleita väittämiä haluan kuitenkin kommentoida.

Hakanpää kirjoitti uuden lomakkeen täyttämisen olevan työlästä. Käyttöön otettavan hakulomakkeen idea kuitenkin on nimenomaan ollut madaltaa kynnystä hakemuksen tekemiseen. Lomakkeessa on paljon kysymyksiä, mutta ne ovat enimmäkseen monivalintoja lyhyine perusteluineen. Tämä malli on aikaisempia pitkiä ja yhtenäisiä hakemustekstejä esteettömämpi esimerkiksi heille, joille kotimaisten kielten kirjoittaminen ei ole helppoa. Pitää kuitenkin myös muistaa, että haettavat summat ovat melko suuria, mikä oikeuttaa tarkkoihin kysymyksiin. Lomaketta voidaan kuitenkin vielä parantaa ja mahdollisia tarpeettomia tai toimimattomia kysymyksiä karsia.

Aikaisemmin nuorisojärjestöjen tukisumma on muodostunut hakemuksen perusteella tehdyn kokonaisharkinnan mukaan. Tämä malli on ollut väkisinkin altis subjektiivisille mielipiteille, eikä päätösten perusteita ole ollut yhtä helppo avata ja eritellä. Uusi malli perustuu pisteytykseen, jossa erilaisista Turun nuorisolautakunnan ja kaupungin asettamista painopisteistä saa eri verran pisteitä. Näitä ovat esimerkiksi toimintaan osallistuvien nuorten määrä tai yhdenvertaisuuden periaatteiden toteuttaminen toiminnassa. Mallin avulla tukisumma muodostuu selkeämmin ennalta tiedossa olevien kriteerien mukaisesti.

Hakanpää kysyi tekstissään, miksi järjestöjen ohjaaminen tuottamaan samanlaista toimintaa on kaupungin tai nuorten etu. Tähän vastaisin, että pisteytysjärjestelmä määrittää yleiset periaatteet toiminnalle, mutta jokainen järjestö luonnollisesti voi itse päättää, miten arjessaan periaatetta toteuttaa. Kestävää kehitystä voidaan toteuttaa vaikkapa partiossa eri tavalla kuin poliittisessa nuorisojärjestössä. Mikäli kaikkia nuorisojärjestöjä ei arvioitaisi samoilla kriteereillä, vaarantaisi se hyvän hallinnon periaatteet.

Uusi hakulomake oli tälle vuodelle ensimmäistä kertaa kokeilussa, ja sitä käytettiin arvioinnissa suuntaa-antavana. Suuri enemmistö järjestöistä, jotka ovat osallistuneet kevään aihetta käsitteleviin yhteisiin tapaamisiin, ovat virkakunnan mukaan olleet tyytyväisiä muutoksen suunnasta. Lopputulema voi toki olla yksittäisten järjestöjen näkökulmasta negatiivinen.

Yhteisenä suurena tavoitteena nuorisolautakunnalla on lisätä avustusjärjestelmän avoimuutta ja selkeyttä. Näin voimme rahoittaa reilulla tavalla tärkeää järjestöjen tekemää nuorisotyötä kaupungissamme.

Janika Takatalo

Nuorisolautakunnanpuheenjohtaja,

kaupunginvaltuutettu (kok), Turku