Lukijalta: Nyt olemme veljemme vartijoita

Koronasta emme todellakaan vielä tiedä, mitä on tapahtumassa. Sairauden kulku, epidemian laajeneminen, ohjeistuksen ajoitukset, määräysten pitävyys, ihmisten ymmärrys, vastuullisuus ovat tärkeitä.

Miten ymmärrämme tämän vaarallisuuden heikkojen ja vaarassaolevien kannalta sekä tartuntojen herkkyyden kannalta ihmiseltä ihmiselle?

Pian olemme koko suomalainen populaatio luukuissamme ja tuskailemme karanteenissa. Itse olemme Espanjan-reissun vuoksi olleet viikon. Nyt mitataan vastuuntuntoamme.

Talous on oma maailmansa, joka todennäköisesti on hillittömässä syöksykierteessä, ellemme pikaisesti saa koronaa kuriin. Hurja talouden syöksy on jo alkanut.

Mutta haluanko olla soppajonossa, joka seisoo torimontun reunalla ja toimii, jos toimii, koko ajan, sillä ruokittavia tulee olemaan paljon. Ymmärtämättömyys voi kasvattaa riskejä tuohon pahaan uneeni nähden todella äkkiä ja rajusti.

Olemme uuden ja tuntemattoman edessä. Kysymys on isosta asiasta tai katastrofista. Nyt tuntuu olevan vallalla ajatus, että kyllä tämä tästä. Onhan Kela ja sosiaaliturva ja vuokratuet ja muut.

Tosiasia on, että tähän ei jatkossa ole varaa. Tuhlattu on ja tuhlataan lisää. Mistä rahaa otetaan?

Koko EU ja maailmakin samassa veneessä. Paitsi Venäjä, joka on raportoinut vain joistakin kymmenistä tartunnoista ja Turkki, joka selvinnee Erdoganin käskyllä. Ottajia sekä pyytäjiä on paljon eli lähes kaikki.

Tulorahoitus vähenee yrityksiltä, kassat loppuvat pikaisesti ja taseitten arvot tippuvat hurjaa vauhtia. Nyt on tiedossa kovaa kyytiä. Tarvitsemme jokainen toinen toisemme lähitulevaisuudessa. Toivottavasti jokainen ymmärtää, että voi itse kantaa virusta. Tai etten tiedä, kuka sitä kantaa. Siksi en voi olla oikeastaan kehenkään kontaktissa.

Pian menemme kauppaan vain virallisella luvalla tai emme liiku kuin pakkotarpeeseen.

Nyt olemme veljemme vartijoita. En ole sanojani säästellyt edes ystävien kanssa. Joku suuttuu, mutta niin kuuluukin, kun käyttäydymme kuin lapsia olisimme.

Mauno Savolainen

Talousneuvos