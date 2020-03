Lukijalta: Kiusaaja kuriin porukalla

Ilta oli vielä valoisa, kun seisoin lukitun kokoustilan lasioven edessä. Kesti tovin ennen kuin puheenjohtaja tuli avaamaan, vaikka näin ihmisiä hääräämässä oven toisella puolella.

Pingottunut hei. Katse minusta ohi, hän päästi sisään. Tiesin, että mukana oloni kokouksen alusta lähtien ei ollut toivottua, silti yllätyin, miten vahvasti asian pystyy ilmaisemaan ilman sanoja. Siksi nyt kirjoitan.

Elokuvateattereissa pyöri pitkään kampanjavideo koulukiusaamista vastaan. Video tuo kiusatun tuskan lähelle, mutta stereotyyppinen kiusaamistilanne, jossa haukutaan läskiksi jättää kertomatta, miten vaikea on puuttua yleisempiin kiusaamistapauksiin.

Olen viime vuoden aikana saanut kokea, että kiusaamistilanne ihmisten välillä voi syntyä, vaikkei yhtään sinänsä rumaa sanaa sanota. Jopa niin, ettei yhtään väärää sanaa sanota.

Asiakieli on varsin tehokas keino. Asiallisen tekstin avulla voi ratsastaa pikkuseikoilla ja viljellä vaikutelmaa, että vastapuoli on tehnyt väärin tai on epäluotettava.

Oli merkillistä huomata, että toisen käyttämä asiakieli ei anna minulle tilaa ilmaista asiallisesti, että olen eri mieltä.

Pääsen helpommin eteenpäin, jos alistun vaatimuksiin, vaikka ne tuntuvat kohtuuttomilta tai epäoikeudenmukaisilta. Mikäli esitän vastalauseen, niin minusta leimautuu koko yhteisön toimintaa hankaloittava henkilö, johon tuijotetaan syyttävin ilmein.

Kiusaaja loistaa. Ja hänen mukanaan loistaa tukijoukkue, jonka ei tarvitse muuta tehdä kuin olla hiljaa.

Siksi tässä kirjoitan. Se on tämä hiljaisuus, joka moninkertaistaa ulossulkemisen tunteen. Mietin, kuinka monta henkilöä hiljaisessa Suomessa joutuu kokemaan tätä epätoivoa. Työpaikoilla? Kouluissa? Perheissä? Yhdistyksissä?

Meillä on yhä korkeat itsemurhaluvut. Miten iso osa niistä johtuu tällaisista ulossulkemisen tunteista?

Kokemukseni perusteella olen vakuuttunut, että useimmiten vastapuoli ei tiedä, miten negatiivisesti omaa valtaa vahvistava toiminta vaikuttaa siihen yksilöön, jota syrjitään. En olisi sitä itsekään uskonut. Siksi kiusaaminen jatkuu yhteiskunnassamme niin kauan, kunnes hiljaiset katsojat avaavat suunsa.

Rohkaisevaa oli omassa tapauksessani huomata, että vaadittavat korjaustoimenpiteet eivät ole isoja. Tarvitaan vain sivustakatsojien ääntä.

Jo muutama viaton kysymys tai pieni kannanotto sähköposti- tai WhatsApp-keskustelussa voivat rikkoa ulossulkemisen illuusion. Kuin taikasauvan iskusta koko tapahtumasarja voi muuttua ja tilanne kehittyä yhteisön kasvutarinaksi.

Suurkiitos teille pienen ihmeen tekijöille!

Yhteisvoimin