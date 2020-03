Lukijalta: Ulkomaista työvoimaa tarvitaan

Suomen väkiluku on laskusuunnassa. Viime vuonna syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan aikaisemmin ja tämä kehitys on jatkunut jo pitkään.

Väestön ikärakenteen kehitys ja sen ennuste, väestöllinen huoltosuhde (ei-työikäisten määrä suhteessa työikäisiin) ja taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa työvoimaan) osoittavat, että Suomi ikääntyy, työikäisten osuus kokonaisväestöstä vähenee ja työvoiman ulkopuolella olevien osuus suhteessa työvoimaan vähenee.

Jos väestöllisen huoltosuhteen kehitykseen ei saada muutosta, hyvinvointivaltion rahoituspohja saattaa joutua vaikeuksiin ja myös halukkuus rahoittaa hyvinvointivaltion palveluita saattaa heikentyä.

Väestön ikärakenteen muuttuminen vanhemmaksi näkyy myös Varsinais-Suomessa, vaikka se onkin yksi harvoista väestöltään kasvavista maakunnista Suomessa. Viime vuosina väestönkasvusta on kuitenkin vastannut maahanmuutto. Varsinais-Suomeen muuttaa ulkomailta työntekijöitä, perheenjäseniä, opiskelijoita ja vähemmässä määrin turvapaikanhakijoita.

Viime vuonna työ nousi perheen ohi yleisimmäksi ensimmäisen oleskeluluvan hakuperusteeksi. Suomessa jätettiin vuonna 2019 yhteensä 12 687 ensimmäistä oleskelulupahakemusta työn perusteella ja 4 550 turvapaikkahakemusta, joista 2 467 oli uusien turvapaikanhakijoiden jättämiä hakemuksia.

Suomen tämänhetkinen ulkomaalaistaustainen väestö on lähes kokonaan työikäistä tai työikään saapumassa olevaa, joten eräs ratkaisu väestön ikärakenteen ja huoltosuhteiden oikaisemiseksi olisi saada mahdollisimman suuri osa heistä työllistymään.

Työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta on ollut Varsinais-Suomessa koko ajan kohtuullisen korkea, mutta se on viime vuosina laskenut selvästi. On tärkeää, että tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi on tärkeää, että maakunnan alueella on toimivat kotoutumispalvelut. Hyvät palvelut kattavat muun muassa tiedon jakamisen ja neuvonnan.

Suomalaisessa järjestelmässä valtion työvoimahallinto järjestää työttömän aikuisväestön kotoutuskoulutusta, joka kestää noin vuoden, ja sitä seuraavat yleensä ammatilliset opinnot ja ensi askeleet työelämässä.

Keväällä 2019 maakunnassa tehdyn yrityskyselyn mukaan ulkomaalaistaustaiset työntekijät olivat yrityksissä suhteellisen harvinaisia maatalousyrittäjiä lukuun ottamatta. Tarvetta ulkomaiselle työvoimalle kuitenkin olisi monella alalla nykyistä enemmän, mutta koulutus-, ammattitaito- ja kielitaitovaatimukset tekevät työvoiman löytämisen vaikeaksi ja byrokratia sekä työvoiman saatavuus palkkaamisen toisinaan haasteelliseksi.

Yleisimmin yritykset rekrytoivat väkeä omien verkostojensa ja ulkomaalaistaustaisten tapauksessa työntekijöidensä verkostojen avulla. Yhteiskunnalla on myös tarjota erilaisia työllistämisen tukimuotoja, mutta nämä tunnetaan yrityksissä huonosti.

Kokemukset ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä ovat olleet yrityksissä pääsääntöisesti hyviä. Mitä enemmän yrityksessä oli ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, sitä myönteisempiä kokemukset ovat olleet.

Lisäksi yrityksissä, joissa oli jo valmiiksi suuri osuus ulkomaalaistaustaista väkeä, uskottiin ulkomaisen työvoiman tarpeen kasvavan voimakkaammin tulevaisuudessa kuin pääosin suomalaistaustaisista koostuvissa yrityksissä.

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle tähtää palvelujen sujuvoittamiseen. Strategia sisältää 15 toimenpidettä, joiden avulla voidaan edistää yritysten työvoiman saantia. Toimenpiteet ovat työelämään, kotoutumiseen ja hyviin väestösuhteisiin liittyviä.

Kenenkään etu ei ole palvelujen hajanaisuus. Asiakkaiden kannalta on eduksi, jos palveluja ja neuvontaa on saatavilla samasta pisteestä.

Varsinais-Suomi on suuri alue ja olisi hyvä, että palvelut toimivat kaikissa seutukunnissa. Tätä voi auttaa digitaalisten palvelujen kehitys. Työllistymis- ja opintopolkujen tulee toimia hyvin eri seutukunnissa.

Lopuksi on syytä korostaa hyvien yhteiskuntasuhteiden merkitystä. Esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa ei ole syytä erotella ihmisiä taustan mukaan, vaan rohkaista kaikkia mukaan.

Pekka Kettunen

erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti

Tuomas Zacheus

kasvatustieteen dosentti, Turun yliopisto