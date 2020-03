Lukijalta: Suomi muuttui – muuttuuko aluepolitiikka?

Suomalaisen yhteiskunnan aluekehityksen tila on viime vuosien aikana kokenut suuren muutoksen.

Väkiluvun kasvua on enää vain kolmessa maakunnassa (Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi), etelä/länteen on ilmestynyt perinteisen raskaan teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivä ruostevyöhyke (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Satakunta), kun taas pohjoisen ja idän suunnassa kolme maakuntaa (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Savo) porskuttaa menestyvien alueiden joukossa.

Silti poliittista keskustelua hallitsee sotien jälkeen syntynyt hokema rikkaasta etelästä ja köyhästä pohjoisesta.

Päähänpinttymien sijasta Suomen eri alueiden kehitystä tulisi kuitenkin tarkastella tosiasioiden, ei mielikuvien perusteella.

Pohjoismaiden Ministerineuvosto teki vastikään tutkimuksen maakuntien tilasta ja potentiaalista koko Pohjolan alueella. Mukana ovat kaikki 66 maakuntaa tai aluetta.

Suomalaisittain raportti on masentavaa luettavaa. Kuudestatoista viimeisestä sijasta Suomi nappaa neljätoista. Helsinki-Uusimaa sijoittuu vasta viidenneksi ja suomalaisittain hyvin pärjäävät Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi eivät yllä puoliväliä korkeammalle.

On pakko kysyä, mitä olemme tehneet väärin?

Suomi on Euroopan vähiten urbaani maa. Missään muualla asutus ei jakaudu yhtä tasaisesti koko maan alueella kuin meillä. Mutta nykyisessä Suomessa sotien jälkeinen asutuspolitiikka on muodostumassa suureksi haasteeksi. Nuoret, erityisesti hyvin koulutetut ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin ja moneen osaan Suomea on vähitellen jäämässä vain vanhusväestö.

Aluepolitiikan, jota vuosikymmenet nimitettiin kehitysaluepolitiikaksi, ajateltiin olevan väline muuttosuunnan kääntämiseksi, mutta toisin on käynyt. Ihmiset toimivat omien mielihalujensa, eivät poliitikkojen toiveiden mukaisesti.

Kiistatta Suomessa vallitsi alueellinen eriarvoisuus viisikymmentä- ja kuusikymmentäluvuilla. Eniten ihmisiä jakoi koulutus. Monella oli tuohon aikaan suoritettuna vain pakollinen kansakoulu.

Rovaniemen, Lappeenrannan, Kuopion ja Joensuun yliopistojen perustaminen oli kauaskantoinen päätös. Yliopistolaitoksella on ollut valtava merkitys sijaintikaupunkien ja maakuntien kehitykseen.

Myös monia muita parannustoimia tehtiin, mutta sitten jämähdettiin aivan liian pitkäksi ajaksi vanhaan. Aluepolitiikkaa johdettiin arvomaailmalla, joka ei vastannut ihmisten toiveita. Kehitysaluepoliitikot tahtoivat ihmisten pysyvän paikoillaan, mutta erityisesti nuoret ihmiset halusivat nähdä muutakin kuin tutut kotinurkat.

Seitsemänkymmentä- ja kahdeksankymmentäluku sujuivat vielä kohtuullisen kehityksen merkeissä. Maakuntien keskuskaupungit kasvoivat, vientivetoiset teollisuusmaakunnat porskuttivat ilman pakkoa uudistua ja idässä ja pohjoisessa siirryttiin aika lailla samanlaiseen elämänmenoon kuin muualla Suomessa.

Uusi tilanne alkoi näkyä 2000-luvun alussa ja aivan viime vuosina muutos on ollut rajuinta, eikä suunnanmuutosta ole näkyvissä. Päinvastoin syntyvyys alenee edelleen, muuttoliike voimistuu niin, että vain muutamat kaupunkiseudut kasvavat, työvoimapula on jokaisen maakunnan ongelma ja työperäinen maahanmuutto polkee jokseenkin paikallaan.

Suomi liittyi Euroopan unioniin yhdeksänkymmentäluvun puolivälin laman olosuhteissa. Itäinen ja pohjoinen Suomi oli tuohon aikaan eurooppalaisessa vertailussa huonossa kunnossa.

Jäsenyysneuvottelijat onnistuivat saamaan liittymissopimukseen kohdan, jonka mukaan itäiset ja pohjoiset maakunnat saavat rakennerahastoista 30 euroa/asukas pelkästään jo rahojen jaon pohjalaskelmaan. Etu on huomattava, kun sitä vertaa vaikkapa Varsinais-Suomeen, joka kaiken kaikkiaan saa 7 euroa/asukas. Pirkanmaalla vastaava luku on 12 euroa/asukas. IP-alueen erityiskohtelun kriteerinä liittymissopimuksessa on harva asutus.

Aluepolitiikan suunta näkyy kaikkein selkeimmin siinä, kuinka Suomi jakaa "EU-rahan". Maan hallituksen tulee kuluvan kevään aikana tehdä päätös EU:n uuden rakennerahastokauden 2021–2027 sisällöstä. Meneillään olevalla kaudella raha jaettiin hyvin epätasaisesti ja jo tuolloin tulevat ongelmat sivuuttaen.

Helpoiten epäsuhta aukeaa parilla esimerkillä. Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat suunnilleen saman suuruisia maakuntia, keskuskaupungit (Oulu ja Turku) ovat korkean osaamisen keskuksia ja työttömyys on ongelmana kummassakin maakunnassa saman suuruinen. Mutta EU-rahaa Pohjois-Pohjanmaa on saanut nykyisellä rakennerahastokaudella 187 miljoonaa euroa, kun Varsinais-Suomen vastaava luku on 24 miljoonaa euroa.

Yhtäläinen vääryys löytyy toistensa naapurimaakunnista Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta. ES ja KL ovat molemmat edellä mainitussa Nordregion-selvityksessä todellisia pudokkaita, koko Pohjolan heikoimmat maakunnat. Mutta kuinka ollakaan, rahaa Etelä-Savo on saanut kuluvalla kaudella 100 miljoonaa euroa, Kymenlaakso 25 miljoonaa euroa.

Ei tarvitse olla minkään tason aluepolitiikan tuntija ymmärtääkseen, kuinka valtavan epäoikeudenmukaisesti varat on tähän saakka jaettu.

Suomi voi nousta muun Pohjolan tasolle vain ymmärtämällä, että maailma on muuttunut.

Sanna Marinin hallitus on vastuullisen tehtävän edessä. Jatkuuko silmien ummistus, vai herääkö suomalainen aluepoliittinen päätöksenteko todellisuuteen?

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja