Lukijalta: Potilaiden synnytyspelko otetaan Tyksissä vakavasti

Turun Sanomissa on julkaistu viimeisten parin viikon aikana useampi kirjoitus liittyen synnytyspelonhoitoon Tyksissä. Kirjoituksissa on esitelty tarinoita epäonnistuneista kohtaamisista pelkopolilla.Tyytyväisiä ei etsitty.

Itseäni kirjoitukset harmittavat etenkin synnytyspelkoa kokevien potilaiden puolesta. Kirjoitukset rikkovat perusteetta potilaiden luottamuksen pelkopoliklinikkaa kohtaan. Tyksissä potilaiden pelko otetaan vakavasti, ja sitä hoidetaan niin kuin on nykytiedon valossa potilaan paras.

Kommunikaatio on vaikeaa. Ei ole niin täydellistä ihmistä, että hänen kommunikaationsa onnistuisi kaikkien ihmisten kanssa. Aina on väkisinkin joku, jonka kanssa kemiat eivät kohtaa tai kommunikaatio menee muutoin pieleen.

Epäasiallista käytöstä ei tietenkään pidä sallia ja potilaalla on oikeus tulla kuulluksi. Tyksin äitiyspoliklinikan asiakaspalautelukujen perusteella näyttää siltä, että TS:n kuvailemat tapaukset ovat olleet yksittäistapauksia ja kyse on yleisen epäasiallisen käytöksen sijaan todennäköisemmin epäonnistuneista kohtaamisista.

Asteikolla 1–10 äitiyspoliklinikan yleisarvosana on 9,04. Arvosana sille, onko päätökset tehty yhdessä potilaiden kanssa, on 4,64 asteikolla 1–5.

Suomessa sektion riskit ovat pienet. Sektioon liittyy kuitenkin huomattavasti enemmän riskejä kuin alatiesynnytykseen ja alatiesynnytyksen on todettu olevan parempi vaihtoehto myös lapselle. Lisäksi yksittäisten potilaiden kohdalla sektion komplikaatioriski voi olla huomattavan suuri esimerkiksi suuresta ylipainosta tai perussairaudesta johtuen.

Lääkärin kuuluu kertoa nämä asiat potilaalle. Lähtökohta on kuitenkin, että alakautta ei tarvitse synnyttää, jos siitä ei koe selviävänsä.

Synnytyspelon taustalta löytyy usein asioita, joihin vaikuttamalla pelkoa on mahdollista lievittää. Monella on esimerkiksi alatiesynnytykseen liittyen paikkaansa pitämättömiä käsityksiä ja mielikuvia. Joillakin pelko liittyy todellisuudessa johonkin aivan muuhun kuin synnytykseen.

Synnytyspelko aiheuttaa pahaa oloa ja ahdistusta, ja pelon käsittelystä voi olla hyötyä siinäkin tapauksessa, että päädytään sektioon.

TS:n kirjoituksista on voinut tulla mielikuva, kuin lääkäreillä olisi jokin henkilökohtainen motivaatio sektioiden estämiseen. Todellisuudessa lääkäri pääsisi kuitenkin helpommalla, jos potilaalle sovittaisiin heti alkuun suunniteltu sektio.

Maissa, joissa lääkärin etu vaikuttaa synnytystavan valintaan, on sektioiden osuus synnytyksistä todella korkea. Sektio on lääkärin näkökulmasta useimmiten helppo ja nopea toimenpide, kun taas alatiesynnytys vaatii mahdollisesti tunteja kestävää seurantaa ja aina on olemassa riski, että synnytys päättyy lopulta toimenpiteeseen, mahdollisesti aamuyöllä.

Harmittaa, että media näyttää menevän koko ajan vaan sensaatiohakuisemmaksi ja asioista tuodaan esiin vain jokin valittu puoli. Tuntuu myös pahalta synnyttäjien puolesta, että heille luodaan pelkoja Tyksin äitiyspoliklinikan toimintaa kohtaan. Pääosa potilaista kun on palautteensa mukaan hyvin tyytyväisiä.

Me lääkärit olemme potilaan puolella ja tavoitteenamme on auttaa potilaita parhaamme mukaan.

En työskentele itse äitiyspoliklinikalla, enkä hoida (enää) synnytyksiä.

Riina Katainen

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

lääketieteen tohtori

naistentautien ylilääkäri, Tyks Turunmaan sairaala

yksityisgynekologi, Turun Perhelääkärit/Pihlajalinna Parainen