Lukijalta: Poliisilla on oikeus saada potilaiden tiedot rikoksen selvittämiseksi

"Poliisilla on päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu."

Tämä Poliisilain (872/2011) 4. luvun toisen pykälän (Tietojen saanti viranomaiselta) säädös vaikuttaa selkeältä.

Turun Sanomat on kertonut ansiokkaasti (esimerkiksi 4.3.) kuohuttavista väärinkäytöksistä, joihin yksityisen kotisaattohoitoyrityksen epäillään syyllistyneen Turun kaupungille ostopalvelua suorittaessaan. Samassa yhteydessä on todettu, että poliisi ei ole saanut kaupungilta tapauksen selvittämisessä tarvitsemiaan potilasasiakirjoja. Kaupunki on vedonnut salassapitosäädöksiin.

Tämä tuntuu Poliisilain säädöksen takia oudolta.

En ole löytänyt mistään sosiaali- tai terveydenhuollon laista säädöstä, jossa potilastietojen antaminen poliisille olisi nimenomaisesti kielletty tai sitä olisi rajoitettu.

Arkijärkikin sanoo, että rikosten selvittämiseksi poliisin on saatava kaikki tarvitsemansa tiedot, ellei jonkin aivan erityisen seikan voida katsoa sitä estävän. Kuolleiden ihmisten potilasasiakirjojen salassapitovelvoite heitä koskevia rikoksia selvitettäessa tuskin sellainen este voi olla.

On kummallista, että jopa edellä mainitussa TS:n jutussa haastatelluille virkamiehille tämä asia tuntuu olevan epäselvä.

Onko kuvitellusta tietosuojasta tullut "pyhä lehmä", jonka kunnioittaminen estää jopa vakavien rikosten selvittämistä?

Terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuoja on tietenkin tärkeä asia, mutta kai meidän täytyy lähtökohtaisesti voida luottaa, että poliisikin käsittelee tietojamme kunnioittavasti ja luotettavasti.

Nyt olisikin todella mielenkiintoista saada Turun kaupungilta tarkka selvitys, minkä lain tai lakien säädöksiin se on perustanut päätöksensä olla antamatta poliisin pyytämiä potilasasiakirjoja. Ilman tätä tietoa asiasta jää outo vaikutelma.

Asko Mäki

VTM, lehtori

Turku