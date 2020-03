Lukijalta: Turun kaupunki ei ymmärrä turkulaisten nuorisojärjestöjen toimintaa

Turun kaupungin avustusjärjestelmä paikallisille nuorisojärjestöille uusittiin tälle vuodelle (jälleen). Valitettavasti lopputulema ei ollut nuorisojärjestöjen näkökulmasta edullinen.

Avustusjärjestelmän tavoitteena tuntuu olevan kaikkien järjestöjen saattaminen samaan muottiin ja tuottamaan samanlaista toimintaa. Lisäksi itse hakulomake on äärimmäisen työläs.

Uusitun mallin sijaan kaupungin tulisi tukea nuorisojärjestöjä heidän perustehtävänsä suorittamisessa ja ymmärtää, ettei esimerkiksi poliittisen nuorisojärjestön tehtäväkenttä ole samanlainen maahanmuuttajanuorten yhdistyksen kanssa.

Kaupungin laaja tehtäväkenttä on osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. On erittäin tärkeää, että kaupungilla on yhteistyössä järjestöjen kanssa mielenkiintoa ja rahallista resurssia nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Kasvava nuori tarvitsee koulu- ja opiskelupäiviensä ympärille myös muita virikkeitä kuin pelkän sosiaalisen median. Nuorisotyö on myös ennaltaehkäisevää työtä, jonka rooli esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmien ehkäisyn suhteen on erittäin suuri.

Aivan keskeistä on ymmärtää, että nuorisotyöhön osoitettu rahallinen resurssi maksaa itsensä pitkässä juoksussa takaisin moninkertaisesti.

On hienoa, että kaupunki nykyisessäkin taloustilanteessaan käyttää resurssia järjestöjen tukemiseen.

Tarkoituksenmukaista sen sijaan ei ole, että kaupunki teetättää järjestötoimijoilla valtavat määrät työtä avustushakulomakkeen parissa ja ohjailee toiminnan suuntaa.

Lisäksi hakulomakkeen onnistunut täyttö vaatii monen järjestön näkökulmasta täysin uudenlaisten toimintamallien rakentamista ja toiminnan painopistealueiden massiivista hajauttamista.

On erittäin vaikea nähdä, miten järjestöjen ohjaaminen tuottamaan toistensa kanssa samanlaista toimintaa voisi olla kaupungin tai järjestöissä aktiivisesti toimivien nuorten etu.

Järjestöjen erilaisuus takaa myös turkulaisille nuorille valinnan mahdollisuuksia vapaa-aikansa käyttämisen suhteen.

Kaupungin pitää jatkossa ymmärtää, ettei koko maailmaa saatikka sitten edes turkulaisia nuorisojärjestöjä voi arvioida saman excelin perusteella. Toivon, että kaupunki käyttää jatkossa resurssinsa viisaasti ja antaa järjestöille mahdollisuuden suorittaa omaa perustehtäväänsä.

Keimo Hakanpää