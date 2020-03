Lukijalta: Näin meillä Merimaskussa

Entiseltä mieheltä kysyttiin, mitä hän on tänä vuonna peltoonsa kylvänyt/istuttanut, mies vastasi jättäneensä asian Herran haltuun – ja Herra pani heinälle!

Samoin on ilmeisesti tehty Merimaskussakin. Valitettavasti Herra on kirkonkylään päättänyt istuttaa pääasiassa pajukkoa, joka myöhemmin kesällä suo hyvän kasvualustan esimerkiksi kotoperäiselle kasville pujolle. Ainakaan en ole nähnyt mitään kauniita luonnonkukkaniittyjä. Minusta vieraslaji lupiinikin olisi monin verroin kauniimpi, eikä aiheuttaisi pahoja allergiaoireita.

Kirkonkylään olisi hyvä laittaa iso kyltti: "Naantalin kaupungin luonnonsuojelualue, liikkuminen ja oleskelu kielletty".

Tyhjä on Merimaskun keskusta, eihän tällaisessa ympäristössä kukaan voi mitään "yrittää", periferia kun on. Varmasti Suomen ainoita, ellei ainoa kirkonkylä, jossa ei ole edes yhtäkään kauppaliikettä eikä pankkia.

Kaunis kirkko kylläkin on, mutta se näkyy vain vilauksena silmäkulmassa, kun Askaisista päin tulee Otavan saarelle saaristoon.

Myös teiden vierustat on jätetty oman onnensa nojaan. Vesakot on kylläkin leikattu, mutta jätetty maahan lojumaan, kun kerran kasoihin ei kukaan kompastu. Poisvienti on kuulemma listalla.

Naantalin kaupungin päättäjät, mukana kai joku Merimaskussakin asuva, perivät täällä asuvilta saman veroäyrin mukaisen veron kuin Naantalin keskustalaisiltakin. Keskustaan on rakennettu monenmoisia liikenneympyröitä, jopa niihin taideteoksia ja aluetta on tavalla jos toisellakin kaunistettu.

Saaristolaisilta nämä hienoudet jäävät usein huomaamatta, kun ajetaan suorinta tietä kauppakeskuksiin Turkuun tai Raisioon, kauppavalikoima kun on sangen niukka. Pieni Kirjapuoti on varsin tervetullut lisä kaupunkimme keskustaan. Toivotan menestystä!

Kotitalouksille lähetettiin viime vuonna ultimaatumi, että kaikki lupiinit ja kurttulehtiruusut on hävitettävä. Eipä kuitenkaan Merimaskun hautausmaalla olevia ruusupensaita ole hävitetty. Ovat kuulemma listalla, ehkä kuitenkin häntäpäässä, asia kun kuuluu seurakuntayhtymälle.

Joku aika sitten saamani puhelinsoiton mukaan Merimaskun kirkonkylässä "Naapurin" edessä on nähty yksi pakettiauto ja talossa sisällä valoa, joten toivossa paremmasta huomisesta on hyvä elää!

Eeva Auvinen

Naantalin Merimasku