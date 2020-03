Lukijalta: Tuomiokirkko on seurakunnan keskus ja sydän

Olavi Nummela kertoi mielipidekirjoituksessaan surustaan ja pettymyksestään Turun tuomiokirkon käyttämisestä elokuvanäytökseen (TS 4.3.). Ikävää, että toimintamme aiheuttaa surua. Samalla on ilahduttavaa huomata, että Tuomiokirkko on ihmisille tärkeä ja pyhä paikka. Niitä se on meillekin.

Olemme kuitenkin eri mieltä siitä, sopiiko kirkko elokuvanäytökseen. Tuomiokirkko on seurakunnan elämän keskus ja sydän. Kunnioitamme kirkkoa parhaiten pitämällä sen elävänä ja avoinna ihmisille.

Kirkko on ensi sijassa jumalanpalveluspaikka, mutta se voi palvella muillakin tavoin. Turun tuomiokirkossa on jumalanpalvelusten lisäksi muun muassa paljon konsertteja, opastuksia, luentoja, taidenäyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia.

Kirkko ei ole elokuvateatteri tai konserttisali, muttei myöskään "kaikkein pyhin", jossa ylipappi käy kerran vuodessa. Kirkko voi palvella monella tavalla. Elokuvataide on mielestämme yksi taiteen muoto muiden joukossa. On selvä, ettei mikä vain elokuva sovi Tuomiokirkkoon, mutta lähtökohtaisesti elokuvataiteessa ei ole mitään sellaista, mikä estäisi näytöksen järjestämisen.

Halusimme valita näytökseen elokuvan, jolla on vahva sanoma, johon seurakuntamme voi liittyä. Torstaina 5.3. Tuomiokirkossa nähty Chaplinin Diktaattori on 80-vuotias klassikkoelokuva, joka on edelleen, tai oikeammin jälleen, ajankohtainen. Se on puheenvuoro ihmisarvon, lähimmäisen rakkauden ja demokratian puolesta. Näitä arvoja seurakuntamme haluaa puolustaa.

Kansallispyhäkkö on avoinna ja toivottaa tervetulleeksi vuoden jokaisena päivänä.

Miika Ahola

kappalainen

Turun tuomiokirkkoseurakunta