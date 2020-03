Lukijalta: Turun kaupungin iästä ei saatane koskaan varmuutta

Näyttää siltä, että Turkua ei ole koskaan "perustettu". Jos jokin vuosi halutaan synnylle nimetä, on mikä tahansa edes jotenkin perusteltu yhtä pätevä, toteaa kirjoittaja.

Turun perustamisvuosi on vakioaihe turkulaisille. Minkäänlaista perustamiskirjaa ei kuitenkaan ole, tai sellaista ei ole ainakaan säilynyt. Tämä ei ole mikään poikkeus maailmalla: Ensimmäinen "perustettu" kaupunki Itämeren rannalla on Lyypekki, joka sai oikeutensa 1143, jos perustamiskirja on ajoituksen edellytys.

Voidaan todeta, että esimerkiksi Euroopan pääkaupungeista ilmeisesti vain Helsinki ja Rooma on perustettu, Rooma tarun mukaan 753 eKr. ja Helsinki kuninkaallisella käskykirjeellä vuonna 1550. Kaikki muut ovat ikivanhoista kauppapaikoista kehittyneitä keskuksia.

Pitääkin määritellä, mikä on Turku ja mikä "kaupunki". Yleensä puhutaan "kaupunkimaisesta asutuksesta" kertomatta tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Nykyisin edellytetään, että paikassa on asunut väestöä, joka on hankkinut elantonsa kaupankäynnillä, kohteena tavaroita, joita ei talousalueelta ole saatavana.

Perinteisesti kaupungeiksi luetut linnoitetut asutukset, kuten Jeriko tai Ur, ovatkin olleet paikallisen ylituotannon varastointipaikkoja, joista tuotteita on palautettu satokauden jälkeen paikallisille asukkaille. Samalla ne ovat toimineet aluehallinnon ja puolustuksen keskuksina, mutta kaupankäyntiä "ulkomaailmaan" ei ole ollut.

Turun kohdalla kyseessä näyttää jo alkuaan olleen "kaupunki", vaikka pieni. Nimen merkitys on ilmeinen, vastaavia nimiä löytyy pitkin laajaa Venäjää; Torozhek, Novoturutsk, Turuhansk jne.

Turun kohdalla tilanne on hankala siksi, että kaupunki on koko historiansa ajan "valunut" Aurajokea pitkin kohti Airistoa. Vielä sata vuotta sitten kaupungin kalasatama sijaitsi Pinellan pylväikön kohdalla, joka alkujaan rakennettiin laivureiden ruokapaikaksi. Tilanteen on muuttanut Aurajoen liettyminen ja maankohoaminen.

Valuminen pysähtyi viime vuosisadan vaihteessa, kun suistoa alettiin ruopata.

Tuhat vuotta sitten Koroistenniemi on ollut kaupungin keskustaa. Sitä ennen Halistenkoski oli turva sen yläpuoliselle kaupungille, joka lie sijainnut Liedon Vanhalinnan kohdalla.

Koski on ollut näkymättömissä, kun vesi on ollut noin viisi metriä korkeammalla kuin nyt. Kauppa-aluksilla on päässyt ainakin tuonne asti.

Seuraava este lähellä Liedon keskustaa kertoo, että "alkuperäinen" Turku saattoi sijaita missä tahansa sen ja Turun linnan välillä.

Viimeistään 1280-luvulla perustettu linna onkin mahdollinen ajoittaja. Rakentaminen näyttää olevan yhteydessä Pohjolan valtiolliseen kehitykseen. Se on saattanut korvata aiemman varustuksen, mihin viittaa nimi Samppalinna. Varmaa kuitenkin on, että tuolloin kaupungin on täytynyt olla jo olemassa.

Varhaisin kirkollinen lähde on paavi Gregorius IX:n kirje 23.1.1229. Hän kehotti siirtämään piispanistuimen paremmalle paikalle, mutta ei mistä, eikä mihin. Perinteiset Nousiainen ja Koroistenniemi ovat puhtaasti arvauksia.

Lisäksi piispanistuimen yhdistäminen kaupungin perustamiseen pitäisi olla yleistettävissä, mutta silloin ei kaupunkeja olisi ollut ennen kristillisen kirkon syntyä.

Ainoa varma asia on, ettei asiasta ole varmuutta, eikä sitä ilmeisimmin koskaan saada.

Jouko Heyno

FM, yleinen ja Suomen historia

Turku