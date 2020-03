Lukijalta: Ymmärtääkö Naantalin vihervasemmisto, mikä on lapsen etu?

Valtakunnallisen ja valtion osittain tukeman kokeilun tarkoituksena on nostaa 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen vähintään 20 tunniksi viikossa. Kokeilu on varmasti hyvä asia kunnissa, joissa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus on matala.

Naantalilaisista 5-vuotiaista lähes joka ikinen, eli 97 prosenttia on tämän vuoden alusta lähtien ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Naantalilaisperheet ovat kiitettävän hyvin ymmärtäneet, että 5-vuotiaat hyötyvät varhaiskasvatuksesta.

Jos perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta ja perheen tulot ovat enintään 3500 euroa kuukaudessa, on 20 viikkotunnin varhaiskasvatus tähänkin saakka ollut molemmille lapsille maksutonta.

Naantalin koulutuslautakunnan vihreät, sosiaalidemokraatit ja vasemmisto äänestivät parempituloisille naantalilaisperheille yli 100 000 euron tulonsiirron halutessaan muuttaa kaikkien 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen maksuttomaksi.

Vihervasemmiston päätöksellä esimerkiksi kaksilapsinen perhe, jonka kuukausitulot ovat 10 000 euroa, saisi kuukausittain 261 euroa (yli 2 800 euroa vuodessa!) lisää käyttörahaa yhteisistä verovaroistamme.

Lasten etua eivät vihervasemmiston edustajat muistaneet miettiä. Ovatko juuri 5-vuotiaiden hyvävaraisemmat perheet se ainoa ja oikea kohde yhteisistä varoista kustannettaville ilmaispalveluille? Onko Naantalilla tämän jälkeen enää varaa ylläpitää vanhempien toivomaa ja arvostamaa avointa päiväkoti- ja puistotoimintaa? Miten kuntalaisten välinen oikeudenmukaisuus tässä päätöksessä toteutuu?

Mielestämme ilmaispalvelut ovat omiaan rapauttamaan hyvinvointivaltion perusperiaatteita.

Me kokoomuksen, keskustan ja Perussuomalaisten edustajat käyttäisimme tuon satatuhatta euroa naantalilaisilta kerättyä verorahaa mieluummin varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pitämiseen pieninä, toiminnan laadulliseen kehittämiseen tai vaikkapa varhaiskasvatuksen henkilökunnan työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Toki ilmaispalvelut ovat aina mukavia niille, jotka niitä saavat. Kuntalaisilta kerättyjä verorahoja tulisi kuitenkin käyttää vastuullisesti ja mieluiten niiden hyväksi, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tästä syystä Naantalin kaupunginhallitus käytti lain mukaista otto-oikeuttaan ja äänestänee asialle järkevämmän päätöksen 23.3. kokouksessaan.

Jos kaupunginhallitus näin päättää, pienituloisten perheiden lapset pääsevät edelleen varhaiskasvatuksen piiriin veloituksetta ja maksut nousevat vanhempien tulojen kasvaessa, kuten oikein onkin.

Kun perheen kaksi lasta on laadukkaassa naantalilaisessa varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa, on maksu kaikkein ylimmässäkin tuloluokassa edelleen yhteensä vain noin 260 euroa kuukaudessa.

Jussi Tähti, Outi Kattelus ja Mari Rissanen

(kok)

Pasi Vehmanen

(kesk)

Minna Eura

(ps)