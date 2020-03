Lukijalta: Ilmastonmuutos haastaa vesiensuojelun – vanhat ratkaisut eivät toimi muuttuvassa ilmastossa

Joet ovat virranneet normaalia vuolaammin leudon ja sateisen talven takia ja tulvat ovat monin paikoin peittäneet suuria aloja Etelä-Suomen pelloista. Tämä on surullinen esimerkki siitä, millaisia talvemme voivat ilmastonmuutoksen myötä yhä useammin olla.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa helmikuun sadehuippujen aikana Paimionjoki kuljetti muutamassa päivässä likimain saman määrän fosforia kuin jokea pitkin kulkeutui mereen koko vuoden 2018 aikana.

Vesien tilan parantamiseksi on tehty paljon työtä eri sektoreilla, mutta ilmastonmuutos haastaa vesienhoidon tavalla, jota ei ole ennen nähty.

Entistä suuremmat ravinne- ja kiintoainekuormat aiheuttavat monenlaista haittaa. Vedenalainen luonto kärsii sameuden lisääntymisestä joissa, järvissä ja lopulta Itämeressä. Tuotanto-olosuhteet pellolla muuttuvat, kun jokiin kertyvä maa-aines hidastaa veden kulkua ja vesi tulvii pelloille.

Fosfori on sinileville herkkua. Mikäli tuleva kesä on lämmin ja vähätuulinen, runsaat sinileväkukinnot ovat varsin todennäköisiä. Tämä vaikeuttaa vesien hyöty- ja virkistyskäyttöä sekä haittaa vesiekosysteemien toimintaa.

Jokien mukanaan kuljettamaan ravinne- ja kiintoainekuormaan vaikuttavat monet tekijät. Valuma-alueen kasvipeitteisyydellä on suuri merkitys vesiensuojelussa. Paljailta pelloilta esimerkiksi irtoaa talvella maa-ainesta ja ravinteita herkästi.

Runsaat sateet ja tulvat heikentävät erityisesti savimaiden rakennetta. Tämä heikentää pellon tuottavuutta ja maaperän vedenpidätyskykyä.

Tulvat myös haastavat kuormituksen vähentämisen nykyisen keinovalikoiman. Esimerkiksi fosforikuorman vähentämiseen tähtääviä maanparannusaineita, kuten kipsiä, on tehotonta levittää tulviville pelloille.

Valuma-alueen vedenpidätyskyky on keskeisessä asemassa virtaamien ja ravinnehuuhtoutumien hillitsemisessä. Suoriksi kaivetut metsä- ja pelto-ojat pidättävät vähemmän vettä ja veden suuri virtausnopeus irrottaa uomasta maa-ainesta.

Vettä pidättäviä soita, luontaisia tulvatasanteita ja kosteikkoja on hävitetty muun maankäytön tieltä, ja taajamissa veden imeytymispintaa on vähän. Samalla on hävitetty valuma-alueiden luontainen kyky toimia muuttuvissa olosuhteissa.

Kuivuus ja tulvat tulevat aiheuttamaan yhä suurempia haasteita niin maataloustuotannolle, luonnolle kuin rakennetulle ympäristölle.

Vanhat kuivatusratkaisut eivät enää toimi, minkä vuoksi vesienhallinta tulee järjestää valuma-aluetasoisesti huomioiden yhtä lailla metsät, maatalousalueet ja taajamat. Tällä hetkellä tällaista järjestelmää ei Suomessa ole, vaan vesienhallintaan ja -suojeluun liittyvät toimenpiteet ja tuet ovat hajallaan eri sektoreilla ja rahoituslähteissä.

Työ vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Valuma-alueen tai alueiden vesienhallinnan ja -hoidon koordinointiin esimerkiksi tarvitaan nimetty taho, joka auttaa maanomistajia ja kuntia kartoituksessa, suunnittelussa, toimenpiteiden toteutuksessa ja rahoitushauissa.

Valtionhallinnossa on ilahduttavasti havahduttu ongelmaan. Esimerkiksi ympäristöministeriö selvittää Vesiensuojelun tehostamisohjelman osana maa- ja metsätalouden vesiensuojelun valuma-aluetason yhteistyötä.

Maa- ja metsätalousministeriössä laaditaan valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimintaohjelmaa vuoteen 2030. Lisäksi HELMI-elinympäristöohjelmaan kuuluu vesienhallintaa edesauttavia toimenpiteitä, kuten soiden ja kosteikkojen ennallistamista.

Moni vesienhallintatoimenpide, kuten kosteikot, tuottaa monia hyötyjä. Kosteikot pidättävät vettä suurten virtaamien aikaan, toimivat vesivarastoina kuivina kausina ja lisäävät monimuotoisuutta.

Toimenpideohjelmien laatimisen lisäksi on varmistettava niiden pikainen toimeenpano.

Valuma-alueiden luontaista vedenhallintakykyä on pikaisesti palautettava siten, että myös maa- ja metsätalousmaiden kasvukunto säilyy. Vanhat ratkaisut eivät toimi muuttuvassa ilmastossa.

Airi Kulmala

asiantuntija, MTK

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

suojeluasiantuntija, WWF