Lukijalta: Hoitajamitoituksen äkillinen nousu voi johtaa resurssipulaan

Turun Sanomat on uutisoinut kevään aikana hoitajamitoituksen kustannusvaikutuksista (7.2.) ja lisälaskun maksajatahosta (3.3.).

Kymmenen uutisissa (MTV 13.2.) useat kuntakentän edustajat esittivät huolensa uudesta hoitajamitoituksesta ja sen vaikutuksista muun muassa kotihoidon resurssitilanteeseen. Arviot liikkuivat jopa viidenneksen siirtymässä kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Se tarkoittaisi haastateltujen mukaan "katastrofaalisia seurauksia" kotihoidolle.

Hoitajamitoituksen muutoksen hintalapuksi Turku arvioi 10 miljoonaa vuodessa ja Kaarina vajaat 2 miljoonaa.

Vaikka valtio maksaisi muutoksen siirtymävaiheessa, sillä on väkisin vaikutusta vanhuspalveluiden resurssitilanteeseen ja palveluiden saatavuuteen.

Ympärivuorokautinen hoito maksaa nykykäytännöllä 3 500–4 000 euroa per kuukausi per henkilö. Mitoituksen muutoksen myötä kuukauden hinta ympärivuorokautisessa hoidossa nousee 4 000–4 500 euroon.

Hoitajamitoituksen äkillinen, kategorinen nousu johtaa väkisinkin resurssipulaan. Vanhuspalveluissa resurssitilanne ei ennestäänkään ole vahva.

Resurssipula taas johtaa koulutuksen nopeaan lisäämiseen ilman, että alalle enää jatkossa valikoituisi sinne parhaiten soveltuvat tai motivoituneimmat tekijät.

Resurssipulaa jouduttaneen ratkomaan pätevyysvaatimuksia lieventämällä tai palkkakilpailulla, jolloin arvioitu hoitokuukauden hinnannousu 500 eurolla ei todennäköisesti riitä.

Samaan aikaan me kaikki tiedämme, että kunnat kyntävät jäätävissä talousvaikeuksissa.

Yksinkertaisin ratkaisu näiden kustannusten hillitsemiseksi lienee palveluiden saatavuuden heikentäminen. Kunnat siis muuttavat hoitoon pääsyn kriteereitä entistä tiukemmalle ja sen myötä entistä harvempi ikääntynyt pääsee ympärivuorokautisen hoidon piiriin.

Alan ihmiset kertovat jo nyt, että vanhusten kunto on muutamassa vuodessa romahtanut, kun he lopulta saapuvat hoitokotiin. Jos samalla ympärivuorokautista hoitoa yleensä edeltävän kotihoidon saatavuus heikkenee resurssipulan vuoksi, pahimmillaan edessä on MTV-uutisissa mainittuja "katastrofaalisia seurauksia".

Onko turhaa optimismia uskoa, että kyllä laki suojelee vanhusta käytännön laiminlyönneiltä?

Tästä surullisina esimerkkeinä toimii poliisitutkintaan siirtynyt saattohoitopalvelun rikosepäily (TS 3.3.) tai geriatrisen mielenterveysosaston ongelmat takavuosina.

Laki on kyllä, mutta kunnat itse päättävät itsenäisesti hoidon myöntämisen kriteereistä, toteutustavoista ja valvonnasta. Siinä missä Kauniaisissa hieman höppänä vanhus pääsee palvelutaloon toisessa kunnassa hoito on tarjolla lähinnä muutaman viikon tai kuukauden saattohoitona.

Yksittäisen ikääntyneen inhimillinen ja hyvä vanhuus sekä hyvä ja arvokas kuolema eivät tietenkään ole mitattavissa euroina, prosentteina tai desimaaleina.

Päättäjien tulisi ymmärtää, miten yksinkertaiselta ja helpolta kuulostava desimaaliluku voi johtaa niin yksittäisen ihmisen kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta seurauksiin, jossa asiat eivät parane inhimillisesti, toiminnallisesti eikä taloudellisestikaan tarkasteltuna.

Tämä vaikuttaisi olevan juuri sellainen päätös.

Sanna Vauranoja

kaupunginhallituksen jäsen (kok)

Kaarina