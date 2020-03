Lukijalta: Unihäiriöinen potilas ansaitsee parhaan mahdollisen diagnostiikan ja avun

Ihmisen jaksamisen tärkein perusta, uni ja sen haasteet saavat vihdoin ansaitsemaansa huomiota. Turun Sanomissa on ansiokkaasti julkaistu viime päivinä sekä artikkeli (21.2.) että lukijakirjoitus (25.2.).

Mielipidekirjoituksen otsikko oli "Laajaa unitutkimusta tarvitaan harvoin unihäiriöiden diagnostiikassa". Uniongelmien yleisyyden ja eriasteisuuden vuoksi olemme samaa mieltä.

Uusin unettomuuden Käypä hoito -suositus toteaa, että "julkisen sektorin erikoissairaanhoidossa ja yksityisissä uniklinikoissa tehtäviä lisätutkimuksia voidaan tarvita pitkittyvässä tai taustaltaan epäselvän unihäiriön selvittelyssä. Laaja unitutkimus on aiheellinen ongelmallisessa unettomuudessa ja harvinaisia unihäiriöitä diagnosoitaessa."

Yksityiselle uniklinikalle tulevat potilaat ovat kaikki kärsineet pitkäaikaisista, jopa vuosikymmeniä kestävistä, ongelmallisista unihäiriöistä. He ovat usein vakavan uupumuksen rajoilla ja heidän työ- ja toimintakykynsä on vaarantunut, jos ei jo menetetty.

Yhteistä kaikille on, että he ovat käyneet useilla lääkäreillä, pitäneet unipäiväkirjaa, käyneet uniryhmissä, lukeneet itsehoito-ohjeita ja ennen kaikkea käyttäneet mahdollisesti vuosikausia uni- ja nukahtamislääkkeitä tai ainakin niitä on heille pääosin hoidoksi tarjottu.

Unihäiriöitä on yli 80 ja potilaan taustahistorian ollessa kuvaillun mukainen tarjoaa laaja unitutkimus työvälineen lääkärille unihäiriöiden tunnistamiseen ja siten syynmukaiseen hoitoon. Syynmukainen hoito voidaan toteuttaa usein uni- ja nukahtamislääkkeitä välttäen ja jopa niitä lopettaen.

Unihäiriöt koskettavat satojatuhansia suomalaisia. Tähän saakka niiden tutkiminen ja hoito on keskittynyt julkiseen terveydenhuoltoon.

Lisääntyneet potilasmäärät ja pidentyneet hoitojonot kielivät kapasiteetin rajallisuudesta ja korostavat yhteistyön tarvetta. Unihäiriöiden vuoksi erikoissairaanhoitoon tehtyjen lähetteiden määrä kasvaa koko ajan.

Yleisimmän unihäiriön eli uniapnean hoitopolku eli matka lääkärin ensivastaanotolta tutkimuksen kautta itse hoitoon on tällä hetkellä pitkä, julkisessa terveydenhuollossa jopa 6–10 kuukautta.

Laajan unitutkimuksen saatavuus ei vastaa todellista, ongelmallisten unihäiriöiden diagnosointiin liittyvää kysyntää.

Hoitamattomana unihäiriöt aiheuttavat liitännäissairauksiensa vuoksi myös merkittävän kansantaloudellisen taakan.

Yksityinen sektori on erittäin hyvä julkisen palvelun täydentäjä. Kansansairauksien, kuten unihäiriöiden hoito ja ennaltaehkäisy voi tapahtua vain ja ainoastaan rakentavan ja avoimen yhteistyön kautta.

Uniklinikoilla ei tehdä turhia tutkimuksia. Olemme usein se viimeinen toivo pitkään uniongelmista kärsineelle potilaalle.

Uniklinikat tarjoavat sekä potilaille mahdollisuuden päästä että lääkärikollegoille mahdollisuuden lähettää potilas hankalissa tilanteissa asiaankuuluvaan tutkimukseen, jota he todennäköisesti eivät mistään muualta olisi saaneet.

Henri Tuomilehto

dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, somnologi – eurooppalainen unilääketieteen asiantuntija

Coronaria Uniklinikka Oy

Ulla Näpänkangas

lääketieteen tohtori, toimitusjohtaja

Coronaria Uniklinikka Oy

Jukka Perälä

dosentti, lääketieteellinen johtaja

Coronaria Oy