Lukijalta: Raitiotiellä vahvat perusteet

Raitiotien vaihtoehdoksi on esitetty lähijunaliikennettä, kaksikerrosbusseja, nivelbusseja ja bussien sähköistämistä.

Lähijunaliikenne ei ole ratkaisu Turun sisäiseen ja seudulliseen lähiliikenteeseen. Kaikki ratasuunnat huomioiden käyttöön saataisiin vain parikymmentä pysäkkiä enimmäkseen kaukana asutuksesta. Lähijuna ei palvele Turun, Raision ja Kaarinan keskustoja eikä Varissuon ja Runosmäen keskuksia.

Lähijunille on potentiaalia tunnin vuorovälille ja Salon suuntaan ehkä kahteen junaan tunnissa kaksoisraiteellisena. Näin harvat vuorovälit eivät ole vaihtoehto, pikemminkin tarjontaa täydentävä ratkaisu.

Kaksikerrosbussit soveltuvat huonosti lyhyille matkoille, joissa matkustajat vaihtuvat runsaasti. Kun bussin istumapaikoista kolme neljäsosaa on yläkerrassa, niin portaat muodostuvat väistämättä ongelmaksi talven ruuhkaliikenteessä.

Kerrosbussit voivat sopia pitkille seutulinjoille, joita raitiotievaihtoehdot eivät ole. Kapasiteetiltaan ne ovat liian pieniä korvaamaan suunnitteilla olevia raitioteitä.

Nivelbusseissa puolestaan on selvästi vähemmän istumapaikkoja kuin telibusseissa, joten niiden hankinta olisi palvelutasoheikennys. Varissuon linjaosuuden varteen tullaan rakentamaan runsaasti uusia asuntoja ja toimitiloja, joten nykyiset 4–5 minuutin välein kulkevat telibussit eivät enää riitä. Vuorovälien tihentäminen bussien ketjuuntumisen takia ei ruuhkautuvalla linjalla toimi.

Bussien käyttövoiman vaihtaminen sähköön ei lisää bussien kapasiteettia, jota suunnitelluilla raitiotiereiteillä tarvitaan maankäytön lisääntyessä. Bussien sähköistäminen itse asiassa heikentää niiden kilpailukykyä suhteessa raitiotiehen.

Turun telibussit maksavat noin 270 000 euroa kun täyssähköinen 1-nivelinen bussi maksaa 820 000 (Amiens), Nantesin 2-nivelinen sähköbussi 1 700 000 ja hybridi 900 000 (Metz).

Sähköistäminen on mahdollista linjoilla, joilla sähköbussien kapasiteetti riittää.

Raitiotiekaupungeissa matkustajamäärät asukasta kohden ovat vähintään kaksinkertaiset Turkuun verrattuna. Bergenissä, jossa lähtötaso ennen raitiotietä oli sama kuin Turussa, on nyt matkustajia 2,3-kertaisesti.

Raitiotien lisäksi joukkoliikennettä on kehitettävä ja tätä koskeva suunnitelma on jo olemassa. Runkolinjoista on päätös vuodelta 2009 – se vain on jäänyt toteuttamatta.

Raitiotieinvestointien käyttöikä on pitkä eli voidaan käyttää 30–40 vuoden poistoaikoja. VTT:n arvio, että investointi maksaa itsensä noin 10 vuodessa, on realistinen uusien raitiotiekaupunkien saavuttamien hyötyjen valossa.

Turun käyttötalous saa uusia tuloja huomattavasti enemmän kuin raitiotiestä aiheutuu vuosittaisia poistoja yritysten maankäyttömaksujen, tonttikauppojen ja lisääntyvien verotulojen myötä.

Raitiotieinvestoinnin loppumaksajia ovat lähinnä raitiotien vaikutuspiiriin asettuvat yritykset ja asukkaat, ei niinkään turkulaiset veronmaksajat yleisesti. Uudistus kannattaa rahoittaa lainalla, kun siitä on osa saatavilla jopa nollakorolla.

Kuntatalouden kannalta ei ole samantekevää, mihin kasvavan kaupungin uudet asukkaat sijoittuvat. Rakennuskustannukset kunnalle ovat VTT:n selvitysten mukaan keskimäärin alle 2000 euroa asukasta kohden, mikäli rakennetaan alueille, joissa on valmis infra. Sen sijaan infrakustannukset kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla ovat noin 20 000 euroa asukasta kohden.

Uudet asukkaat kannattaa ennemmin sijoittaa kaupunkirakennetta tiivistäen parhaimpien joukkoliikenneyhteyksien äärelle kuin luoda uusia kalliita autokaupunkialueita. Kiinteistöjen arvonnousu raitiotien varrella kertoo, että asunto- ja toimitilamarkkinoilla hyvästä sijainnista ja parantuneesta saavutettavuudesta halutaan maksaa.

Tampereella lähes valmiin raitiotien rakennuskustannukset allianssimallina toteutettuna ovat pysyneet budjetissaan ja järjestelmäkustannus on 15 miljoonaa euroa kilometriltä. Varissuo-Kauppatori-Linnakaupunki kustannusarvio puolestaan on 23 miljoonaa euroa/km.

Jorma Jäntti

Turku