Lukijalta: Alalle tuleva terveydenhoitaja ja audionomi juuttuvat palkkakuoppaan

Terveydenhoitajien ja audionomien palkka ei vastaa vaativaa asiantuntijatyötä tekevien palkkaa. Kunnissa ja yksityisellä terveyspalvelualalla terveydenhoitajien ja audionomien lähtöpalkat jäävät reilusti alle 2 500 euron. Näin siitäkin huolimatta, että ammatteihin kouluttaudutaan vuosia.

Terveydenhoitajat ovat korkeakoulutettuja terveyden- ja sairaanhoidon asiantuntijoita, joilla on vankka osaaminen ennaltaehkäisevästä työstä. Audionomit ovat korkeakoulutettuja kuulonhuollon asiantuntijoita. Heidän työllään yhteiskunta vaikuttaa kustannustehokkaasti kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Terveydenhoitajia on palkattu liian vähän ja he työskentelevät pienillä resursseilla, vastuun ja vaativuustason kasvaessa jatkuvasti. Audionomeista on Suomessa pulaa, eikä ihme, sillä alalle tulevat juuttuvat matalapalkkakuoppaan.

Työvoimapula ei aina suoraan nosta palkkoja, vaikka niin on totuttu ajattelemaan. Ratkaisut löytyvät palkkauksen ja työhyvinvoinnin pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Palkkaohjelma varmistaa ansiokehityksen ja työhyvinvointi lisää tuottavuutta. Kevään julkisalojen sopimusneuvotteluissa akavalainen Suomen Terveydenhoitajaliitto ja neuvottelujärjestömme JUKO nostavat nämä ja ratkaisut pöytään.

Terveydenhoitajien ja audionomien työtä arvostetaan ja heihin luotetaan. Yhteiskunnalla ei ole vara menettää heitä, kun haluamme hillitä terveydenhuollon kustannusten nousua. Ennaltaehkäisevä työ on sijoitus tulevaisuuteen.

Tiina Mäenpää

puheenjohtaja

Harri Liikkanen

neuvottelupäällikkö

Suomen Terveydenhoitajaliitto