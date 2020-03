Lukijalta: Minussa on surun kokoinen kohta

Aurinko paistaa ulkona ja 6v tyttö saapuu iloisena esikoulusta. Ovi on lukossa ja tyttö menee omilla avaimillaan sisälle. Päivä on ollut täynnä naurua ja ilon täyteisiä hetkiä.

Hetken päästä pieni tyttö saa kuulla veljensä kuolleen. Tuo päivä muutti elämän ja muovasi surunmuotoisen kohdan sydämeen. Suru, jonka lapsi kokee, kestää koko elämän. Suru, jonka lapsi näkee äidin silmistä, sattuu. Lapsi toivoo surun olevan vain pahaa unta, joka häviää päivien, tai ehkä vuosien päästä.

Suruntäyteinen painajainen jatkuu aikuisuuteen ja pelko kaikkien itselle rakkaiden ihmisten menettämisestä varjostaa jokaista elettyä päivää ja koettua rakkautta.

Painajainen päättyy vihdoin, kun tyttö saa aikuisuudessa kohdata surun yhdessä ihmisen kanssa, joka osaa sanoittaa tytölle surun kasvot.

Edelleen surun muotoinen kohta on olemassa, mutta sen ympärille on kasvanut riittävä marginaali rakkaudelle, jossa on tilaa myös muiden surun kohtaamiselle.

Nyt surun muotoinen sydän sykkii vahvana ja antaa voimaa hyvän kuoleman manifestaatiolle ja heikomman rinnalla seisomiselle.

Kuolemasta puhuminen on edelleen tabu ja saattaa karkottaa ihmiset ja jopa terveydenhoidon ammattilaiset. Onneksi palliatiivisen ja saattohoidon kehittämiseen on herätty ja se on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista Suomessa.

Suomi on maailman paras maa syntyä, mutta tilastojen valossa Suomessa kuoleminen ei yllä samalle tasolle. Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt korjata tämän epäkohdan ja parhaillaan meneillään on laaja palliatiivisen koulutuksen ja hoitotyön rakenteiden uudistus.

Kehittämistyön avulla pyritään turvaamaan inhimillinen palliatiivinen ja elämän loppuvaiheen hoito.

STM, kuten myös WHO, korostaa kuolevan potilaan läheisten tuen tarvetta, mutta silti usein läheiset jäävät yhteiskunnan tuen ulkopuolelle. Läheiset kulkevat potilaan rinnalla kuolemaan saakka usein tukahduttaen omat tunteensa voidakseen tukea potilasta.

Tutkimuksissa kuolemaa on kuvattu läheisten raskaimmaksi kokemukseksi, jonka he ovat koskaan kokeneet. Kuoleman edessä kokemus riittämättömyydestä on yleinen ja kuoleman jälkeinen syyllisyys saattaa seurata vuosia läheisen kokemusmaailmassa ja aiheuttaa pitkittynyttä surua.

Tarve kuoleman käsitteellistämiseen herättää kysymyksiä; olisinko minä voinut tehdä jotain, jotta minulle merkityksellisen henkilön kärsimys olisi ollut pienempi?

Sairaaloissa, poliklinikoilla ja kodeissa kohdataan ihmisiä, jotka ovat menettäneet itselle rakkaan henkilön. Nämä henkilöt ovat kokeneet menetyksen ja suru on osa heidän jokapäiväistä arkeaan.

Kuolema haavoittaa ja jättää jäljen, jonka eheytymiseen tarvitaan meidän jokaisen tuki. Suru pysyy, mutta parhaassa tapauksessa surun ympärille kasvaa alue, jossa toivo antaa elämälle voiman.

"Kun mitään ei ole tehtävissä, on vielä paljon tekemistä" -periaatteen mukaisesti elämän loppuvaiheessa tulee ylläpitää hyvää elämänlaatua ja muistaa myös ihmiset, jotka jäävät elämään menetyksen kanssa.

Kaiken ikäisten suru tulee huomioida merkitykselliseksi osaksi palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa sekä elämän jatkumista tukevaa suruprosessia.

Petra Auramo

terveystieteiden opiskelija, palliatiivinen sairaanhoitaja AMK,

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Katariina Hokkanen

terveystieteiden opiskelija, osastonhoitaja, sairaanhoitaja AMK,

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos