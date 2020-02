Lukijalta: Metsien arvostus on muuttunut takavuosista radikaalisti

Kirjoittajan mukaan metsien kasvanut arvostus näkyy muun muassa siinä, että niitä on otettu yhä laajemmin suojelun piiriin.

Maailmansotien jälkeen virisi maailmanlaajuinen jälleenrakennus. Tämä merkitsi myös Suomen metsä- ja metalliteollisuuden tuotteille kovaa kysyntää.

Suomen metsät olivat se raaka-ainevarasto, jonka turvin mekaaninen metsäteollisuus ja paperiteollisuus saattoi kasvattaa tuotantoaan. Suomen metsissä käynnistyi ennennäkemätön hakkuuohjelma, joka kohteli kovalla kädellä niin päätehakkuukypsiä metsiä kuin harvennusvaiheessa olevia metsiä. Erityisen ankarina ne kohdistuivat pohjoisessa valtion metsiin.

Metsien arvo kansallisessa arvoketjussa laskettiin teollisuuden maksamina kantohintoina.

Uhkana olivatkin nopeasti ehtyvät puuvarat. Metsäteollisuus, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset käynnistivät koko maan kattavat puuntuotanto-ohjelmat. Niiden piiriin tulivat niin valtion metsät, yhtiöiden metsät kuin myös yksityismetsät.

Puustoa haluttiin lisätä myös soilla ja huonompituottoisilla metsämailla. Ojituksella, lannoituksella ja istutuksella olikin näissä ohjelmissa keskeinen asema.

Tehometsätalous jatkui aina 1970-luvulle, jonka jälkeen myös metsäammattilaisten piirissä alettiin kiinnittää huomiota ylimitoitettuihin avohakkuisiin ja metsien uudistusmenetelmiin.

Metsätieteiden tohtori Erkki Lähde oli ensimmäisenä kehittämässä jatkuvan kasvun menetelmiä. Monet arvioivat, että se olisi hidastanut metsäteollisuuden puun saantia vuosiksi eteenpäin. Epäilykset metsien alistamisesta pelkästään teollisuuden puun tuotannolle oli kuitenkin herätetty.

Tämän päivän Suomessa metsien arvostus noista vuosista on muuttunut radikaalisti. Metsät ovat tärkeä luonnon monimuotoisuuden säilyttäjä. Mitä monimuotoisempi metsä, sitä suurempi sen hiilen sidontakyky.

Luonnon metsien ja ikimetsien kadotessa Suomesta on kadonnut tai katoamassa arviolta 800 kasvi-ja eläinlajia. Metsiä onkin tullut yhä laajemmin suojelun piiriin. Tärkeä osa tätä ovat kansallispuistot, joita on eri puolella maata 40. Kansallisen perinnön lisäksi niillä on jo nyt 200 miljoonan euron bisnesarvo.

Matkailulle erityisesti pohjoisessa metsät ovat jo nyt suurempi työllisyys- ja tulonlähde kuin puuntuotto. Luontomatkailun valttikortti on se, että se tekee hyvää ihmiselle. Metsä alentaa stressiä ja verenpainetta ja parantaa vastustuskykyä. Ihmiselle tärkeiden tappajasolujen ja syöpää ehkäisevien proteiinien taso veressä on korkeampi metsäkävelyjen kuin kaupunkikävelyjen jälkeen.

Metsänomistaja voikin myydä metsänsä ns. maisema- ja virkistysarvokauppaan matkailuyrittäjälle, jonka toimintaedellytykset paranevat entisestään. Jopa metsän oheistuotteilla kuten pakurikäävällä ja koivun mahlalla alkaa olla kaupallista merkitystä.

Metsistämme 60 prosenttia on yksityisten omistuksessa. Näihin kuuluu kasvava joukko ns. kaupunkilaisomistajia, joilla ei ole varsinaista kosketuspintaa metsänhoitoon tai metsähakkuisiin. Heille metsät ovatkin kasvavassa määrin luonnonarvo, jonka he haluavat säilyttää.

Yli neljännes yksityismetsänomistajista on ollut halukas siirtymään jatkuvaan kasvatukseen. Jatkuva kasvatus takaakin sen, että metsää ei koskaan hakata paljaaksi.

Enää ei riitä, että metsään huudetaan ja kaiku vastaa. Metsään on mentävä, koska se kuuluu jokaiselle meistä.

Paavo Kajander

metsänhoitaja