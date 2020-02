Lukijalta: Liikenteen sakot ovat ehtymätön rahasampo

Poliisi sakotti 600 euroa stop-merkin ohittamisesta pysähtymättä. Risteävällä tiellä ei ollut liikennettä, mitään vaaraa moisella rikoksella ei aiheutettu muulle liikenteelle.

Muualla Euroopassa stop-merkkiä sovelletaan niin, että merkillä osoitetaan ajojärjestystä, vastaa meidän kolmiotamme. Etelä-Euroopan liikennekulttuuri on muutenkin eri planeetalta. Keskimääräiset maantiellä saavutettavat kulkunopeudet ovat 30 km korkeammat.

Mutta meillä madellaan pitävälläkin kelillä ja ylinopeuden valvonta on hyvin raakaa ja aukotonta. Kymmenien tuhansien eurojen sakot ovat tavallisia.

Tieliikennelakia uudistettiin. Siinä on myös hyvin tarkoin keskitytty ylinopeuteen. Siitä valtiolle saatavat tulot ovat varminta vastikkeetonta rahaa. Rikesakkojen summia on korotettu eikä ajokortista tule niin helposti vallesmannin kanssa yhteistä – eihän lypsävää lehmää pidä tappaa.

Poliisivoimien riittävyydestä on paljon puhuttu. Miten ne joutavat päiväkausia kyttäämään nurkan takana liikennettä? Siksi, että liikenteen sakotus on valtiolle ehtymätön rahasampo. Asia ilmenee hyvin myös uudistetussa tieliikennelaissa. Rahakkaita ylinopeuden sakkorysiä on lisätty.

Liikenteen joutuisuudella muualle Eurooppaan verrattuna ei ole mitään väliä.

Matti Nikkilä

Liminka