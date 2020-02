Lukijalta: Hoitajamitoitus parantaa vanhuspalveluja

Pääministeri Sanna Marinin hallitus kirjaa lakiin sitovan hoitajamitoituksen vanhuspalveluihin. Se tarkoittaa, että jatkossa kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa. Uudistus on kauan kaivattu ja erittäin tervetullut.

Sitova 0,7-hoitajamitoitus on tärkeä uutinen vanhuksille: jatkossa voidaan olla varmoja siitä, että osaavia ammattilaisia on paikalla riittävästi ja hyvä hoiva saatavilla.

Tämä on tärkeä kysymys myös sen kannalta, että nyt kiireiset hoitajat saavat jatkossa enemmän aikaa tehdä työnsä kunnolla. Ammattilaisia saadaan työpaikoille lisää.

Myös vasemmistolaiselle turkulaiselle kuntapäättäjälle hoitajamitoitus on helpottava uutinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa olemme toistuvasti esittäneet vanhuspalveluihin lisää resursseja, mutta jääneet esityksinemme yksin. Nyt uudistuva laki tuo meille selkänojaa – asia on pakko hoitaa kuntoon. Olen iloinen ja helpottunut!

Nyt meidän kuntapäättäjien vastuulla on varmistaa, että Turku pystyy palkkaamaan tarvitut ammattilaiset. Se onnistuu, kun kaupungin työnantajamaine on kunnossa: palkkaukseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin on panostettava.

Hoitajamitoituksessa on toki kyse euroista, mutta tavoite niiden takana on paljon tärkeämpi. Sivistys- ja hyvinvointivaltion mitta on siinä, miten se hoitaa heikoimpiaan. Tämä luku 0,7 parantaa tuntuvasti monen ikäihmisen elämää.

Anna Mäkipää

kaupunginvaltuutettu (vas)

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen