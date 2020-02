Lukijalta: Suomi – näennäistehokkuuden mallimaa?

Julkisen talouden tuottavuusongelmasta on kohta puhuttu iät ja ajat. Käyttöön on otettukin runsaasti yritysmaailmasta tututuiksi tulleita tehostamiskonsteja.

Puhtaasti ekonomistisin perustein tehtyjä "uudistuksia" ei juurikaan voi pitää kovin onnistuneina, pikemminkin päinvastoin. Usein kyllä näennäistehokkuus onkin kasvanut, mutta kokonaistuottavuus jopa laskenut.

Eräs Lääkäriliiton edustaja kertoi julkisuudessa muutama viikko sitten, miten terveyskeskuslääkärin työstä menee noin 25 prosenttia muuhun kuin varsinaiseen työhön eli potilaiden hoitamiseen. Heti mieleeni tuli myös muita ammattialoja, joissa suuntaus on ollut samanlainen.

Monissa asiantuntijatehtävissä toimivan henkilön kontolle on sysätty erilaisia "moniammatillisia tehtäviä", jotta ns. "tuottamatonta" väkeä on voitu vähentää ja korvaajaksi on esitetty ihmeellinen digimaailma hoitamaan edellä mainittuja vähempiarvoisiksi katsottuja tehtäviä.

Satakunnassa toimivassa ammattioppilaitoksessakin tehtiin viime vuosikymmenellä runsaasti edellä mainittuja "digiloikkia". Esimerkiksi ostoreskontrasta vähennettiin taannoin useita henkilöitä yrityksen otettua käyttöön sähköisen ostolaskujen käsittelyohjelman. Hienoa. Tämä muutos edellytti kuitenkin sitä, että esimiehet, kouluttajat, opettajat ja muu henkilökunta joutuivat opettelemaan ja ottamaan käyttöön uutta ja mullistavaa "uuden ajan digitekniikkaa".

Sähköisesti laskut tietysti liikkuivatkin sitten nopeammin kuin aiemmin postin välityksellä. Laskujen käsittelyyn liittyvän työmäärän vähenemisestä ei sen sijaan voida puhua samaa. Kun aiemmin koulutettu reskontran hoitaja käytti laskun käsittelemiseen aikaa muutaman minuutin, niin nyt – taloushallinnon näkökulmasta – ammattitaidoton henkilöstö joutuu käyttämään yhden laskun käsittelemiseksi ainakin kymmenkertaisen ajan.

Taloushallinnon ja yritystalouden näkökulmasta nyt täysin maallikot joutuivat hakemaan tilikartasta oikean litteran, päättelemään minkälaisesta verokannasta on kysymys ja kohdistamaan laskun oikealle kustannuspaikalle jne. Usein väärin litteroidut ja väärin kohdistetut laskut sitten kiersivät henkilöltä toiselle parin kolmen viikon aikana ja päätyivät sitten usean ihmisen työpanoksen jälkeen "oikeaan mappiin" tiliöintiä ja maksatusta varten.

On mielestäni selvää, että kyseinen "digiloikka" on tullut yhteiskunnalle varsin kalliiksi. Esimerkiksi edellä mainitun oppilaitoksen taloudellisessa tuloksessa asia ei kuitenkaan näyttänyt huonolta, koska nyt "tuottamattoman" toimistohenkilökunnan palkkakustannuksia oli saatu laskettua ja "yrityksen" tulos oli näin parantunut. Taustalla vaikuttaneet kuntapäättäjät taputtivat käsiään ja antoivat kiitosta toimivalle johdolle.

Kyseinen "tuottamaton työ" oli kuitenkin tehtävä ja aika siihen oli revittävä jostain. Näin opettajat ja kouluttajat pistettiin toimistotöihin ja opiskelijat vastaavasti komennettiin "etätöihin" paneutumaan itseoppimisen saloihin.

Tuloksena tästä useat opiskelijat päättivät jäädä kotiin ja muutamat lopettivatkin opiskelun sitten kokonaan. Taustalla toreilla ja turuilla kuului mutinaa, että opettajilla ei ole heille aikaa. Totta puhuivat. Ei ollutkaan, kun nämä puuhastelivat muun muassa päivän verran erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Ja seuraavana syksynä taas entistä pienempi joukko haki kyseisille koulutusaloille.

Myös Sixten Korkman on aiemmin kirjassaan Talous ja Utopia (2012) todennut, että palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen on kovin vaikeaa – vaikkakin se hänen mielestään on yksi julkisen talouden kestävyyden avainkysymyksiä.

Tässä arviossa hän viittaa muun muassa Lehden, Rouvisen ja Ylä-Anttilan (2012) tekemään selvitykseen, jonka mukaan digitaalisen teknologian tuominen muun muassa terveyspalveluihin on pikemminkin heikentänyt kuin parantanut tuottavuutta.

Esimerkiksi sairaaloissa osaston vastaava hoitaja ei kertoman mukaan usein kerkeä päivän aikana käymään yhdenkään potilaan luona, kun kaikki aika menee "digitaaliseen" raportointiin ja niitä varten kehitettyjen laitteiden ja ohjelmien kanssa näpertelyyn.

Ei siis ihme, että muutosvastarintaa syntyy, kun näennäistehokkuuden lisäämiseksi tehdään pöljiä ratkaisuja, joille variksetkin nauravat.

Jouni Suominen

FT, KT