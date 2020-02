Lukijalta: Lähi-itä – kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää

Tohtori Tapio Kujalan puheenvuorossa "Israel ohjaa Yhdysvaltain Lähi-idän politiikkaa" (TS 12.2.) esiintyneiden virheiden summa oli siinä määrin häiritsevä, että katson asiakseni huomauttaa muutamissa kohdissa esiintyneistä asia- ja tulkintavirheistä.

Kujala esittää, että uskontojen taustavaikuttamisella ei olisi yhtä suurta roolia Israel-Palestiina-konfliktissa kuin yhteiskunnallisella ja sosiaalisella epäonnistumisella, köyhyydellä ja epäoikeudenmukaisuudella. Tosiasia on kuitenkin se, että sekä Israelissa että arabi-islamilaisessa maailmassa nämä uskonnolliset taustavaikutukset ja niiden äärimmäisen voimakas merkitys ymmärretään paljon oleellisempina tekijöinä kuin meillä länsimaissa.

Kujala väittää, että presidentti Trumpin vävyn Jared Kushnerin vaikutusvalta olisi saanut aikaan Jerusalemin tunnustamisen ja sen jälkeen USA:n suurlähetystön siirtämisen sinne. Tosiasia on kuitenkin se, että Yhdysvaltain kongressi sääti 10/1995 lain (Jerusalem Embassy Act Public Law 104-45), joka määritteli Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja määräsi suurlähetystön siirrettäväksi sinne viimeistään 31.5.1999 mennessä.

Lakiin sisällytettiin presidentin veto-oikeus siirtää kyseisen lain täytäntöönpanoa enimmillään kuusi kuukautta eteenpäin. Bill Clinton allekirjoitti ensimmäisen tällaisen waiverin-nimellä kulkevan ilmoituksen kongressille 1.12.1995, ja sen jälkeen jokaisena vuotenaan aina kahdesti. Näin tekivät myös molemmat hänen seuraajansa, G.W.Bush ja Barack Obama. Myös Trump teki sen kerran, 1.6.2017, mutta sen jälkeen senaatti kokoontui ja äänesti (100-0) sen puolesta, että laki otetaan nyt käyttöön.

Kujala väittää kirjoituksessaan, että Israel on vaatinut pitkään USA:lta sotatoimia Irania vastaan. Olisiko sillä mitään tekemistä sen tosiasian kanssa, että Iran on jo vuodesta 1979 lähtien vaatinut järjestelmällisesti Israelin valtion täydellistä tuhoamista. Se on eräs heidän peruuttamattomista ulkopoliittisista doktriineistaan, eikä siitä ole milloinkaan luovuttu.

Mitä tulee Oslo II -sopimuksen (Interim Agreement) noudattamatta jättämiseen, sen teki ensimmäisenä Mahmoud Abbas, jo 29.11.2012 tuodessaan YK:n yleiskokouksen istuntoon vaatimuksen Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Mahmoud Abbas oli siis se, joka rikkoi tuon sopimuksen pykälät 31/7 ja 8, jossa sovittiin, ettei kumpikaan osapuoli tee yksipuolisesti mitään, mikä muuttaisi alueen status quo:ta eli vakautta.

Miehitys on sekin eräs termi, jota käytetään nyttemmin varsin kevein perustein. Kansainvälinen määritelmä miehitykselle liittyy kahden itsenäisen valtion väliseen toimintaan, jossa kumpikin on ensin Turvallisuusneuvoston ja sen jälkeen YK:n yleiskokouksen tunnustamia. Kummallakin valtiolla tulee olla myös YK:n hyväksymät ja määritellyt rajat.

Vasta kun tällainen olosuhde on voimassa, valtio, joka väkivalloin tunkeutuu toisen valtion alueelle ja ottaa sen haltuunsa, on miehittäjä. Israel ei siten voi olla miehittäjä, sillä Palestiina ei ole eikä ole milloinkaan vielä ollut YK:n tunnustama virallinen valtio. (Myös suom. sanakirja Weilin+Göös)

"Miehittäjä" on jäädyttänyt verovaroja palestiinalaisilta. Israel on tehnyt niin, se on totta. Mutta vain siihen määrään saakka, jonka Mahmoud Abbasin hallinto on maksanut tuomituille terroristeille, heille, jotka ovat surmanneet juutalaisia.

Vuonna 2017 näitä "pay for slay" eli verirahoja maksettiin yli 300 miljoonaa dollaria. Palkkiorahoja maksettiin porrastettuina, mitä enemmin surmasit, sen suurempi palkkio-eläke vankilassa.

Pekka Sartola

pastori, kirjailija