Lukijalta: Klondiken kullan alkuperä korjattava yliopiston muistolaattaan

Kirjoituksessa "Kultaiset veljekset" Turun Sanomat teki 23.2. ansiokkaasti ja mielenkiintoisesti selkoa siitä, kuinka nummenpakalaisveljekset Karl ja Anton matkustivat "etsimään kultaa Kanadan Klondikeen", tallettivat kullan Dawson Cityn pankkiin ja siirsivät sen sieltä Suomeen, ja kuinka varat myöhemmin lahjoitettiin Turun yliopistolle suureen tarpeeseen.

Kirjoitukseen liitetystä kartasta ja muista kartoista käy tosiaan ilmi, että Klondike ja Dawson City sijaitsevat Kanadassa, vajaat 80 kilometriä itään Alaskan vastaisesta rajasta. Kuitenkin Turun yliopiston kirjaston seinällä olevassa muistolaatassa lukee että "Tämä kirjastorakennus on rakennettu Alaskan kullalla, jonka K. F. Joutsen on kaivanut yhdessä veljensä kanssa ja lahjoittanut Turun yliopistolle 1948."

Olisiko nyt, yliopiston merkkivuotena ja tieteellisen totuuden nimissä, vihdoinkin aika korjata tämä laattaan sisältyvä maantieteellinen virhe koskien kyseisen kullan alkuperämaata, ainakin yliopiston omissa tiloissa?

Ystäväni professori emeritus (University of California, Los Angeles) Raimo Anttila on päivitellyt laatan virhettä jo vuosikymmeniä, joten tämän kirjoituksen kimmoke on häneltä peräisin. Ja tuskin veljeksetkään olisivat virheen korjaamisesta pahoillaan.

Kari Suomi

FT (Turun yliopisto)

professori emeritus