Lukijalta: Kunnat eivät tule pääsemään yhteisymmärrykseen Suomi-radan toteuttamisesta

Perjantaina 14.2. liikenne -ja viestintäministeriö tiedotti, että valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta ja rahoitusosuuksista. Kysymyksessä on siis hankkeiden suunnittelu, ei rakentamisen aloittaminen.

Tällä kertaa pienetkin kunnat ovat alusta alkaen mukana suunnittelussa. Se tuo uuden ja ison haasteen tavoitteiden onnistumiseen. Radan kulkulinjauksista voi olla kohtuuttoman vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Tunnin juna nimensä mukaisesti ei voi kovin montaa kertaa pysähtyä.

Suomi-rata oli jo pulkassa viime kaudella. Nykyinen hallitushan jatkaa pitkälle edellisen hallituksen tekemää työtä ja valmistelua. Lisäksi päätös ja hyväksyntä hankeyhtiöön osakkaaksi lähtemisestä oli jo olemassa niin esimerkiksi Tampereen kuin Vantaan kaupunginvaltuustoilta.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2019, että kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Hankeyhtiö Suomi-rata osakeyhtiöön. Esitys hyväksyttiin toivomusponnella, jossa todetaan, että valtuusto haluaa Tampereen ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden toteuttamista mahdollisimman nopeasti.

Edellisen hallituksen suunnittelemassa osakassopimuksessa suuret kaupungit olisivat ensin yhdessä valtion kanssa luoneet päälinjat hankkeelle, jonka jälkeen pienet kunnat olisi otettu mukaan suunnitteluun. Se oli perusteltua: meillä on akuutti tarve toimiville ratayhteyksille nimenomaisesti alueilla, jossa väestöä on todella paljon ja minne sitä tulee lisää.

Rahoitus oli hallituksen toimesta suunniteltu siten, että Suomen valtio siirtää Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen yhteensä 100 miljoonan euron arvosta omistamiaan osakkeita. Ja emoyhtiö Oy Suomen Rata Ab pääomittaisi edelleen tytäryhtiöidensä aloittavia taseita siten, että esimerkiksi Tampereen tunnin junaa olisi pääomitettu 16 miljoonalla ja Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla.

Jos vain suurten kaupunkien kesken olisi ensin päästy yhteisymmärrykseen isoista linjauksista, olisi saatu tunnin juna nopeammin eteenpäin. Voisimme nyt olla jo keskustelemassa siitä, miksi vain tunnin juna, miksei puolen tunnin juna! Maailmalla on vuosikausia pystytty suurempiinkin nopeuksiin kuin mistä me nyt puhumme.

Samalla olisimme saaneet pääradalta kapasiteettia vapautettua nimenomaan paikallisliikenteeseen. Nyt tässä lähestytään asiaa juuri päinvastoin, jolloin pidän epätodennäköisenä minkäänlaista etenemistä asiassa.

Suomen väestö, työpaikat ja asunnot tulevat keskittymään voimakkaasti alueille, joihin tunnin juna vaikuttaa. Uusi nopea juna tuo mahdollisuuksia kehittää vanhan pääradan paikallisliikennettä. Tästä hyötyvät pienet kunnat.

Entäpä sitten rahoitus? Junaliikenteen kilpailu on hankkeiden elinehto: nopeita yhteyksiä ei ole mahdollista saada, jos ei ole olemassa kuin yksi toimija. Kukaan ei tule sijoittamaan hankkeeseen, jossa pelkkä monopoli on operoimassa liikennettä. Kilpailu on ehdoton edellytys ratahankkeille.

Karoliina Kähönen

pääsihteeri

Liike Nyt-eduskuntaryhmä