Mikä mättää Turku?

On surullista huomata, kuinka menneiden vuosien juustohöyläpolitiikka tekee voimakasta paluutaan Turkuun. Nyt säästöjen kohteena jälleen kerran ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Leikkaamalla tukia ns. kolmannen sektorin toimijoilta, jotka toimivat näiden ihmisten hyväksi, kaupunki samalla ilmentää omaa arvopohjaansa: raha näyttää kävelevän todellisen avuntarpeen yli.

Työttömiä työllistävät yhdistykset sekä Operaatio Ruokakassi tekevät äärettömän tärkeää työtä vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa. On todella lyhytnäköistä leikata toimintatukea näiltä auttamistahoilta. Lasku näkyy jollakin toisella maksuluukulla aivan varmasti.

Tyylipisteitä kaupungille ei myöskään voi antaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toiminnan lakkauttamisesta Pansiossa.

Pansion moottorihalli on ollut monelle nuorelle tärkeä tila, jossa on saanut rempata niin mopoja kuin autojakin. Olen saanut olla toistakymmentä vuotta mukana kaupungin ja seurakunnan yhteisessä mopokerhotoiminnassa, joka nyt kaupungin yksipuolisella ilmoituksella hallin sulkemisesta lakkautui kokonaan. Toimintaan on vuosien mittaan osallistunut lukuisia nuoria ja se on palvellut viikoittain myös kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmiä.

Halua korvaavien tilojen saamiseen Pansion alueelta ei näytä löytyvän. Nuorisotoimen leikkuri kolahtaa kovaa syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin.

Olisiko päättäjien syytä vielä kerran miettiä leikkauskohteitaan? Meidän on syytä edelleenkin pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista tässä kovenevien asenteiden ja arvojen maailmassa.

Jouni Lehikoinen

Mikaelinseurakunnan kirkkoherra