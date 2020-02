Lukijalta: Liikunnalla on suuri merkitys

Olen itse harrastanut ja harjoittanut liikuntaa.

Kävele, hölkkää, juokse, hiihdä, luistele. Säännöllisellä, lähes päivittäisellä puurtamisella on vaikutuksia yleiseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Sielun, ruumiin, hengen ja mielialan vointi on parantunut paljon, ja lääkitystä on voitu vähentää huomattavasti/oleellisesti.

Kuitenkin suosittelen ennen kuntoilun aloittamista ottamaan yhteyttä lääkäriin ja varaamaan ajan esimerkiksi verikokeisiin ja muihin tutkimuksiin, jonka jälkeen voi sopia asiantuntijan kesken, mikä itselle parhaiten sopii. Säännöllinen liikunta on syytä aloittaa rauhallisesti ja kannattaa jättää pois turha kiire. Ei matka tapa, vaan vauhti.

Jo viikon jälkeen vointisi paranee huomattavasti ja olet uusi ihminen, joko nuori tai aikuinen tai lapsi tai vanha. Muistakaa: älkää jännittäkö, ottakaa löysästi. Kehotankin ylös, ulos ja lenkille kuntoa kohentamaan.

Aki-Elmeri Seppänen