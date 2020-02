Lukijalta: Näyttämisen halu Turun hankkeissa käy veronmaksajan lompakolle

Kävelin lumisena aamuna Kristiinankatua ja siitä kävelykadulle. Toisin kuin muualla kaupungilla, kadut olivat lumettomia ja kuivia. Olipa sulatuksessa käytetty sähkövastuksia tai lämminvesiputkia, hyvin se toimii. Ei liene tullut kalliiksi, eikä teknisiä riskejä ole nähtävästi ollut.

Toista on järjestelmä, jolla maanalaiseen savipatjaan varastoitua auringon lämpöä suunnitellaan käytettävän kauppatorin lumen sulatukseen. Kaupunki joutuisi näillä näkymin maksamaan tästä ilosta Tori Energia Oy:lle huomattavan summan 25 vuoden ajan (TS 8.1.).

Koska kysymyksessä on aurinkoenergiahanke, jollaista ei ole toteutettu tässä laajuudessa missään muualla, on hyvinkin mahdollista, että siinä esiintyy teknisiä ongelmia. Sanotaan, että koko savipatjan lämpeneminen kestää viisi vuotta. Toimisiko järjestelmä siis alussa vajaalla teholla, ja miten luotettavasti?

Kalliilta se joka tapauksessa vaikuttaa ainakin perinteisiin lumenpoistomenetelmiin verrattuna. Vaihtoehtoja on kuitenkin väitetty kalliimmiksi, ja on myös peloteltu viivästyskustannuksilla, jos tarjottua vaihtoehtoa ei suostuta hyväksymään. Kävelykadun lämmitysratkaisu olisi kuitenkin halpa ja toimiva. Tosin siitä ei koituisi suunnittelijoille ja toteuttajille edelläkävijän kunniaa.

Tällaista veronmaksajan lompakolle käyvää kunnianhimoa on meillä nähty ennenkin. Miten kävi esimerkiksi Myllysillan kanssa? Haluttiin ennätyspitkä kaari – ja saatiin notkoselkäinen silta, johon piti lisätä pilari keskelle, niin kuin järjen olisi pitänyt neuvoa jo etukäteen.

Entä funikulaari? Haussa oli Suomen oloissa ainutlaatuinen mäkiföri. Saatiin kiusankappale ja pääkaupunkilaisille pilkan aihe. Eikä ratapihan ylittävä siltakaan aivan tavanomaiselta vaikuta.

Lisää on tulossa. Raitiotie ei ole mitenkään ainutlaatuinen, mutta sellainen pitää olla kun muillakin on. Mutta sopivatko jäykät ja kalliiksi tulevat kiskobussit keskustan ahtaille kaduille? Joka tapauksessa joudutaan panostamaan uuden sukupolven saasteettomiin busseihin, sillä raitiotie täyttää vain murto-osan joukkoliikennetarpeesta.

Miksi pitäisi panostaa näyttäviin kohteisiin? Hankkeiden kiistattoman tarpeellisuuden, taloudellisuuden ja toimintavarmuuden pitäisi riittää. Ainakin kaupungin asukas ja veronmaksaja olisi tyytyväinen.

On tietysti hyvä antaa kaupungistamme edistyksellinen ja tulevaisuuteen katsova kuva. On myös pidettävä silmällä Turun vetovoimaa turistien silmissä. Tätäkin hyvää on kuitenkin viljeltävä kohtuudella ja harkiten: kunnianhimo ja näyttämisen halu yhteisiä asioita hoidettaessa ei saisi hallita hankkeista päätettäessä.

Politiikassa näyttää olevan yleensäkin hyvin vaikeaa keskittyä aivan tavallisiin, kansalaisten kaipaamiin peruspalveluihin, jotka eivät tuota mainetta ja kunniaa. Mutta niitä hoitamaan on edustajamme valittu. Peruspalveluista huolehtiminen ei ehkä tuota lyhyellä aikavälillä huomioarvoa, mutta ennen pitkää tämäkin palkitaan ja pysyvämmin kuin hetkelliset näyttävät saavutukset. Kuten havaittiin, jälkimmäiset voivat jäädä vain hyviksi yrityksiksi.

Erään pankin mainoksessa esiintyi aikoinaan pientä säästölipasasiakasta palveleva virkailija, joka totesi: On joskus vaikeaa olla palvelupankki. Rivien väliin jäi jatko: Mutta se kannattaa tulevaisuutta ajatellen. Juuri siitä on kysymys myös yhteiskunnallisia asioita hoidettaessa.

Pekka Pihlanto

Turku