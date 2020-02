Lukijalta: Lapsella on oikeus tulla suojelluksi

Euroopan sisällä vertailtuna suomalaisilla lapsilla on paljon älypuhelimia käytössään ja he oleilevat paljon laitteiden kanssa yksin tai kavereiden kesken, ilman aikuisen läsnäoloa, kirjoittaja toteaa.

Työskentelen kasvatusalalla ja minulla on huoli suomalaisista lapsista.

Huoleni liittyy lapsen internetissä tarjolla olevan rankan seksuaalisen ja väkivaltaisen materiaalin mahdolliseen näkemiseen ja siihen, että aikuisten välinen ratkaisukeskeinen keskustelu aiheesta on vähentynyt.

Seksuaalisista asioista kiinnostuminen on lapsille normaalia. Sopivan seksuaalisen materiaalin näkeminen voi varmasti parhaimmillaan luoda pohjaa hyville ihmissuhteille ja hyvälle seksuaalielämälle aikuisena. Vanhemman ja lähimpien aikuisten tehtävänä on luoda lapselle hyväksyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Olen mykistynyt siitä materiaalista, jonka maailman aikuiset hiljaisesti hyväksyvät olevan tarjolla heidän lapsilleen seksuaalisen kehityksen pohjaksi.

Ranska kielsi lainsäädännöllään 3–15-vuotiaiden kännykät kouluista. Lakia perusteltiin sillä, että se mahdollistaisi kouluissa lasten ja nuorten suojelun, mikä on koululaitoksen keskeisin tehtävä. Tämä on minusta selkeä viesti myös lasten vanhemmille siitä, että lasta on todella suojeltava ja valvottava kännykän käytön kanssa.

Euroopan sisällä vertailtuna suomalaisilla lapsilla on paljon älypuhelimia käytössään ja he oleilevat paljon laitteiden kanssa yksin tai kavereiden kesken, ilman aikuisen läsnäoloa. Suomalaisella lapsella on suuri riski joutua tekemisiin internetin kehitykselle haitallisen materiaalin kanssa.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen (asiantuntijalausunnossaan eduskunnalle 2018) peräänkuuluttaa selkeitä pelisääntöjä lasten ja netin seksuaalisen sekä väkivaltaisen materiaalin suhteen. Lainsäädäntöön perustuvia pelisääntöjä ei edelleenkään Suomesta löydy.

Perheet selviytyvät digiarjessa ymmärrettävästi voimavarojensa mukaan kukin itse perustelemillaan tavoillaan. Toiset yrittävät löytää keinoja lapsensa suojeluun kännykän käyttöä valvovilla ja rajoittavilla sovelluksilla. Toiset antavat kännykän ja internetin lapsensa käyttöön ilman rajoituksia. Osassa perheistä opastetaan ja valvotaan lapsia oikeaoppisten ohjeiden mukaan oman jaksamisen äärirajoille asti. Toisissa perheissä taas ei.

Suomalaiset perheet sinnittelevät toistensa erilaisten käytänteiden viidakossa, jossa kenenkään lapsi ei ole varsinaisesti turvassa. Lopputulos on se, että lapsi jää valitettavasti itse vastuuseen siitä, mitä laitteilta katsoo ja milloin taas kääntää päänsä pois. Tämä voi onnistua joiltakin lapsilta, osalta taas ei.

Lopulta lasta neuvotaan itse kertomaan internetissä näkyvistä hämmentävistä tai pelottavista asioista vanhemmalle tai luotettavalle aikuiselle.

Edes minä aikuisena, en haluaisi kuvailla internetissä helposti löytyvissä olevaa sekä henkistä, että fyysistä väkivaltaa esittävää, alaikäisiltä näyttäviin henkilöihin kohdistuvaa tai mitään muutakaan seksuaalista toimintaa kellekään. Miten voimme odottaa sellaista avoimuutta lapselta?

Sanotaan, että lapselle asetetut rajat ovat osa lapselle osoitettua rakkautta. Tuntuu, että tätä rajan asetusta on tämän asian suhteen yksittäisen vanhemman oikeastaan nykypäivänä mahdoton toteuttaa. Olemme lähes pakotetut hankkimaan lapsellemme laitteen, minkä sisältä hän löytää ennemmin tai myöhemmin aineistoa, mikä voi vahingoittaa lapsen mieltä, turvallisuuden tunnetta ja heikentää luottamusta lähiaikuisiin. Olen yrittänyt ymmärtää, olla avoin ja hyväksyä, mutta näin ei vaan voi minusta jatkua.

Toivoa herättävää on lukea toimittaja Matti Tannerin artikkelia ”Haloo päättäjät ja vanhemmat – älypuhelin ei ole lelu, lapset ovat täysin hukassa niiden kanssa” (IL 15.2.). Toimittaja pohtii tähän asiaan konkreettisia ratkaisumalleja. Tällaisen keskustelukulttuurin olisi nyt aika herätä.

Suomi on tunnettu hyvinvointivaltiona ja digiasioiden edelläkävijämaana. Vetoan tässä suomalaisia huippuosaajia, asiantuntijoita ja päättäjiä pohtimaan mitä voidaan tehdä? Lapsella on oikeus tulla suojelluksi hänen hyvinvointiaan vahingoittavalta aineistolta (YK:n yleissopimus lasten oikeuksista). Pään kääntämisen aika on nyt kaikilta ohi.

Lapsen puolesta