Lukijalta: Energia-avustus kannattaa hyödyntää

Aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt Aran uusi energia-avustus, johon viitattiin mielipidesivullakin (TS 19.2.). Tukea voi saada, jos talon energiatehokkuus paranee riittävästi talon rakentamisvuoteen verrattuna. Kaikki jo tehdyt korjaukset huomioidaan energiatehokkuuden paranemista laskettaessa, mutta tukea voi saada vain nyt tehtävien toimenpiteiden kustannuksiin.

Käytännössä tuen saaminen edellyttää yleensä lämmitysjärjestelmän uusimista, useimmiten öljylämmityksen vaihtamista esim. ilmavesilämpöpumppuun.

Jos lämmitysjärjestelmä on jo aiemmin uusittu, on tukea mahdollista saada esim. ikkunoiden ja ovien uusimiseen tai muihin energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Tuki on maksimissaan 4 000/6 000 euroa, kuitenkin enintään 50 % kuluista.

Jarmo Linden