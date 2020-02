Lukijalta: Ruokakassi on taivaan lahja

Jatta Haltsonen nosti mielipidekirjoituksessaan (TS 15.2.) esiin tärkeän asian, eli Ruokakassi ry:n toiminnan turvaamisen. Turun kaupunki on leikannut yhdistyksen pääasiassa tilavuokriin meneviä avustuksia 100 000 eurolla. Syynä on se, että yhdistyksen taustalla toimii evankelisluterilainen kirkko.

On vaikea uskoa, että tänäkään aikana olisi synti sekä uskoa että auttaa lähimmäisiään. On hyvä muistaa, että kirkko on Suomen suurimpia hyväntekeväisyysjärjestöjä, ellei suurin.

Ruokakassitoiminta on monelle rahattomalle se viimeinen oljenkorsi, jolla saa ruokaa pöytäänsä. Voi olla vaikea uskoa, että Suomen kaltaisessa ”hyvinvointiyhteiskunnassa” on ajauduttu tähän.

Itse olen pitkän työurani ajan ollut siinä uskossa, että kovan verotuksen vastapainona tämä yhteiskunta pitää kyllä huolen heikompiosaisista, niin työttömistä, työkyvyttömistä kuin pienituloisista eläkeläisistäkin. Viime vuodet työkyvyttömänä ovat osoittaneet, että totuus on kaukana tästä.

Esimerkiksi Kelan työmarkkinatuki on nyt 33,66 € arkipäivässä, asumistuki ja toimeentulotuen perusosa täydentävät osalla toimeentuloa. Monellakaan tämä ei riitä asumisen ja muiden pakollisten maksujen jälkeen ruokaan.

Turun sosiaalitoimelta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä ruoka-avustuksen saaminen on työn ja tuskan takana, usein käytännössä mahdotonta.

Ruokakassi ry:n jakama ruoka on pääosin ns. hävikkiruokaa, eli kaupoista parasta ennen -päiväyksen jälkeen lahjoitettuja elintarvikkeita. Erityisesti lihatuotteita on kuitenkin usein niukasti, joten monet kiertävät viikon aikana useammassa pisteessä saadakseen jokapäiväisen leipänsä. Tai no, totuuden nimissä leipää yleensä on.

On ollut hienoa huomata, että monet yksityishenkilöt, kuten elintarvikkeita lahjoittavat kauppiaat, ovat ymmärtäneet asioiden todellisen tilan tässä maailman onnellisimmassa maassa. Ja mikä tärkeintä, he ovat ryhtyneet sanoista tekoihin, auttamaan huono-osaisempia. Iso kiitos siitä. Samoin kaikille teille, jotka vapaaehtoistyössä kannatte kortenne kekoon.

Ikävä kyllä meidän poliittisissa päättäjissämme ei ole montaakaan sellaista, jolla olisi asiantuntemusta köyhyydestä, saati omakohtaisia kokemuksia siitä. Kun joka kuukausi edessä on tilanne, jossa käteisestä rahasta tai katteesta tilillä voi vain unelmoida, alkaa onnellisuus nopeasti karista.

Muutama ystävällinen sana ja hymy ruokakassia täytettäessä nostaa kuitenkin mielialaa kummasti. Tämän toiminnan arvo on huomattavasti suurempi kuin nuo eurot, joilla sitä tuetaan.

Ja sitä monen kammoamaa Jumalan sanaa en muuten ole jakopisteissä kuullut, jokunen pappi on toki tullut käteltyä.

Kiitollinen Kassi-Anssi