Lukijalta: Maalaisjärkeä keskusteluun vanhempainvapaista

Hallituspuolueiden edustajat ylistivät perhevapaauudistuksen uusia tavoitteita (TS 15.2.). Villaa suunnitelmissa oli vähän, kun tarjolla oli lähinnä reilun kuukauden pidennys isyysvapaaseen. Mutta rahan puute korvattiin iloitsemalla vanhanaikaisten sanojen äiti ja isä poisheittämisellä. En iloinnut.

Käsittääkseni biologia ei ole muuttunut, vaan lapsen saamiseen tarvitaan edelleen isä ja äiti. Joka perheestä ei näitä kumpaakin löydy, mutta jokainen yksilö joutuu silti jossain vaiheessa työstämään oman äiti- ja isäsuhteensa tai niiden puuttumisen.

Uudistuksen tärkein peruste on ollut vastata syntyvyyden romahdukseen. Maalaisjärjellä ajatellen termikikkailu ei siinä auta, vaan lapsenteko tarvitsee rahaa ja arvostusta. Raha tarkoittaa vanhempainvapaan selvää pidentämistä, työelämäjoustoja sekä niin lapsilisien kuin eläkkeiden nostamista.

On kohtuutonta, että eläkkeenmaksajia synnyttänyt kotiäiti kärvistelee kansaneläkkeellä, kun samaan aikaan lapseton nauttii korkeaa työeläkettä.

Tarvitaankin monilapsisten takuueläke, joka voi tarvittaessa kompensoida matalan työeläkkeen.

Historian saatossa syntyvyys on ollut kohollaan, kun arvostus isyyttä ja erityisesti äitiyttä kohtaan on ollut korkea. Näin on ollut erityisesti kansallisuusaatteen ollessa vahva tai kriisikausien jälkeen, kun perinteiset perhearvot ovat ollessa kunniassa.

Hyvä indikaattori on kotiäiteys tai -isyys. Pidetäänkö sitä arvostetumpana kuin uran luomista yleisessä keskustelussa? Tällä hetkellä Suomessa näin ei ole ja sen huomaa tilastoista.

Nousevissa kulttuureissa syntyy paljon lapsia – taantuvissa ei. Toivon, että kansana haluamme sijoittaa lisää rahaa lapsiin ja nostaa perhearvot taas kunniaan.

Pasi Jaakkola

isä ja varavaltuutettu (sit./kok)

Turku​