Lukijalta: Hoitotarvikejakelua kehitettävä paremmin palvelevaksi

Turun kaupungissa on meneillään suuret sopeuttamistoimet. Niillä haetaan muun muassa toiminnan tehostamista ja palvelujen parantamista.

Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä esitämme hoitotarvikejakelun kehittämistä ja helpompaa saavutettavuutta.

Henkilöllä, jolla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, on oikeus saada maksutta hoitosuunnitelmansa mukaisia hoitotarvikkeita. Turussa hoitotarvikkeisiin oikeutettu henkilö voi tehdä tarvikkeistaan ennakkotilauksen, mutta toimitusaika näille tarvikkeille on Turussa kolme viikkoa tilauksesta.

Sekä hoitotarvikejakelun noutopiste että hoitajien vastaanotto sijaitsevat Mäntymäen sairaala-alueella, Luolavuorentie 2:ssa, joka sijaitsee vähän sivummalla. Aukiolo- ja puhelinajat ovat rajoitettuja, esimerkiksi noutoaika on 2 tuntia päivässä.

Vertailuna esimerkiksi Tampereen hoitotarvikejakelu sijaitsee aivan ydinkeskustassa, Kuninkaankulman liikekeskuksessa ja se on avoinna huomattavasti laajemmin kuin Turussa.

Turkuun kaivataan jakelupistettä joko ydinkeskustaan tai ainakin lähelle keskeisiä joukkoliikennereittejä.

Tampereella on myös käytössä kätevä noutolokerikko. Asiakas voi hakea tilaamansa hoitotarvikkeet noutopisteestä, joka on avoinna kauppakeskuksen aukioloaikoina. Noutolokerikko lisää vielä Tampereen etumatkaa Turkuun nähden.

Hoitotarvikkeiden tilauksen voi Tampereella tehdä soiton lisäksi verkkoasioinnin kautta, verkkolomakkeella tai käymällä henkilökohtaisesti hoitotarvikkeiden jakelupisteessä.

Turussa tulee kehittää hoitotarvikejakelua helpommin saavutettavaksi niin sijainniltaan kuin jakelutavoiltaan.

Nummenmäen sos.dem yhdistys ry:n puolesta

Marko Heinonen

puheenjohtaja